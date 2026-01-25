В Европе запустили соцсеть W — альтернативу X для борьбы с «системной дезинформацией»

Группа европейских организаций на этой неделе запустила новую социальную платформа W, которая ориентирована на пользователей региона и позиционируется в качестве альтернативы соцсети X Илона Маска (Elon Musk) и других подконтрольных США сервисов. Новую соцсеть возглавила бывший топ-менеджер eBay Анна Цайтер (Anna Zeiter), а сама платформа предназначена для европейцев, желающих дистанцироваться от американских сервисов.

Название новой соцсети W формируется из двух букв V, означающих «ценности» (Values) и «верификация» (Verified). Она построена вокруг принципов использования проверенных источников, идентификации пользователей, а также расположения всей инфраструктуры в Европе и контроля со стороны местных органов управления. Платформу поддерживают консультативный совет, а также европейские компании и бывшие политики, в основном из Швеции.

В течение последнего времени европейские политики стремились сохранить дипломатические отношения с США, параллельно стремясь вернуть себе контроль над цифровыми пространствами, которые используются для обсуждения различных вопросов. Многие из них уже ушли из X и Instagram✴, но и альтернативы вроде BlueSky и Reddit также контролируются компаниями из США. В это же время соцсеть W создана для того, чтобы оставаться под контролем европейцев.

О запуске проекта объявила гендиректор W Анна Цайтер, недавно покинувшая eBay, где занимала должность главного специалиста по конфиденциальности. «Существует насущная потребность в новой социальной платформе, которая создана, управляется и размещается в Европе. Её основу составляют верификация пользователей, свобода слова и защита данных», — заявила Цайтер.

Новая европейская соцсеть доступна по адресу wsocial.eu, но на данном этапе речь идёт лишь о бета-тестировании платформы. Для доступа на площадку потребуется ввести специальный код. Мобильные клиенты для взаимодействия с соцсетью ещё не выпущены. По заявлениям авторов проекта, W будет придерживаться более строгих стандартов конфиденциальности и защиты данных, чем другие соцсети. После полномасштабного запуска пользователям платформы потребуется подтвердить свою личность для публикации контента, а все данных соцсети будет храниться внутри ЕС.