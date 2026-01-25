Сегодня 25 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft случайно сломала «Блокнот», Pa...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft случайно сломала «Блокнот», Paint и «Ножницы» в Windows 11 — исправление уже готово

Компания Microsoft подтвердила, что ей известно о проблеме, приводящей к сбою с кодом ошибки 0x803F8001 при запуске некоторых встроенных приложений Windows 11, таких как «Блокнот», Paint и «Ножницы» из-за бага в Microsoft Store. Неясно, как ошибка в магазине цифрового контента повлияла на запуск приложений в Windows 11, но Microsoft заявила, что проблема была на стороне сервера и в настоящий момент она полностью устранена.

Источник изображения: Windows Latest

Источник изображения: Windows Latest

В середине недели в сети стали появляться сообщения от пользователей Windows 11, которые сообщали о том, что встроенные приложения операционной системы перестали корректно запускаться. В их число вошли «Блокнот», Paint, «Ножницы», а также некоторые другие продукты, поставляющиеся вместе с программной платформой. На разных тематических форумах и сайте поддержки Microsoft можно найти сотни подобных сообщений.

«Я попал в цикл, когда предустановленный Alienware Command Center выдавал мне ошибку с кодом 0x803F8001. Судя по тому, что я выяснил, это связано с тем, что Microsoft Store не находит приложение или не может выполнить какую-то операцию», — говорилось в одном из таких сообщений на форуме Reddit.

В дальнейшем было установлено, что проблема затрагивает любые встроенные приложения Windows 11, которые связаны с Microsoft Store, включая инструменты обеспечения безопасности. При этому продукты сторонних разработчиков, которые не распространяются через магазин софтверного гиганта, продолжали функционировать стабильно. Трудно оценить масштаб проблемы, но, судя по количеству сообщений о сбоях, она могла затрагивать тысячи пользователей.

Теперь же Microsoft подтвердила, что ошибка магазина цифрового контента, из-за которой могли не запускаться приложения Windows 11, была устранена. «Мы полностью устранили проблему Microsoft Store, которая повлияла на активацию приложений для некоторых пользователей», — говорится в сообщении компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Конец приватности Windows 11: Microsoft согласилась отдавать ключи шифрования пользователей властям
Проблемное январское обновление Windows 11 отказывается удаляться — два способа вернуть систему в норму
Microsoft добавила новые ИИ-функции в «Блокнот» и Paint, но пока они доступны не всем
Microsoft будет уведомлять работодателей о местоположении сотрудников через Teams
На Meta✴ снова подали в суд — компанию обвинили в нарушении конфиденциальности в WhatsApp
Google починила работу спам-фильтра и автоматической сортировки писем в Gmail
Теги: windows 11, microsoft store, баг
windows 11, microsoft store, баг
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.