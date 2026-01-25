Microsoft случайно сломала «Блокнот», Paint и «Ножницы» в Windows 11 — исправление уже готово

Компания Microsoft подтвердила, что ей известно о проблеме, приводящей к сбою с кодом ошибки 0x803F8001 при запуске некоторых встроенных приложений Windows 11, таких как «Блокнот», Paint и «Ножницы» из-за бага в Microsoft Store. Неясно, как ошибка в магазине цифрового контента повлияла на запуск приложений в Windows 11, но Microsoft заявила, что проблема была на стороне сервера и в настоящий момент она полностью устранена.

В середине недели в сети стали появляться сообщения от пользователей Windows 11, которые сообщали о том, что встроенные приложения операционной системы перестали корректно запускаться. В их число вошли «Блокнот», Paint, «Ножницы», а также некоторые другие продукты, поставляющиеся вместе с программной платформой. На разных тематических форумах и сайте поддержки Microsoft можно найти сотни подобных сообщений.

«Я попал в цикл, когда предустановленный Alienware Command Center выдавал мне ошибку с кодом 0x803F8001. Судя по тому, что я выяснил, это связано с тем, что Microsoft Store не находит приложение или не может выполнить какую-то операцию», — говорилось в одном из таких сообщений на форуме Reddit.

В дальнейшем было установлено, что проблема затрагивает любые встроенные приложения Windows 11, которые связаны с Microsoft Store, включая инструменты обеспечения безопасности. При этому продукты сторонних разработчиков, которые не распространяются через магазин софтверного гиганта, продолжали функционировать стабильно. Трудно оценить масштаб проблемы, но, судя по количеству сообщений о сбоях, она могла затрагивать тысячи пользователей.

Теперь же Microsoft подтвердила, что ошибка магазина цифрового контента, из-за которой могли не запускаться приложения Windows 11, была устранена. «Мы полностью устранили проблему Microsoft Store, которая повлияла на активацию приложений для некоторых пользователей», — говорится в сообщении компании.