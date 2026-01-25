Сегодня 25 января 2026
Meta✴ и EssilorLuxottica обвинили в присвоении чужой интеллектуальной собственности при разработке умных очков

Компания Solos Technology обвинила лидера растущего рынка умных очков Meta Platforms, а также американское подразделение EssilorLuxottica и её дочернюю компанию Oakley, в умышленном нарушении нескольких патентов, охватывающих «ключевые технологии в области умных очков». Соответствующее заявление в конце этой недели было подано в федеральный суд Массачусетса, США.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Solos Technology в своём исковом заявлении требует выплаты «нескольких миллиардов долларов» в качестве компенсации, а также вынесения судебного запрета распространение затронутых спором устройств, который потенциально может нарушить продажи продуктов линейки Ray-Ban Meta. Официальные представители Meta и EssilorLuxottica пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Патентные споры в этом сегменте становятся всё более частым явлением по мере роста популярности умных очков. Ранее в этом месяце китайский бренд Xreal подал в США иск о нарушении патентных прав против своего конкурента Viture. Сама же Meta ранее также столкнулась с иском о нарушении прав на технологию, используемую в браслетах Neural Band, которые предназначены для взаимодействия с умными очками Ray-Ban Display.

Первые аппаратные разработки Solos появились около десяти лет назад и на тот момент компания была сосредоточена на создании умных очков для велосипедистов. Более поздние модели вроде AirGo получили встроенные функции на базе искусственного интеллекта, такие как возможность перевода речи собеседника и интеграцию с ChatGPT. На своём сайте Solos подчёркивает наличие у компании портфолио из более чем 100 патентов и заявок на патенты в этом сегменте.

Иск Solos в основном сосредоточен на модели очков Ray-Ban Meta Wayfarer первого поколения. Однако там сказано, что более новые модели «являются производными от платформы первого поколения и в них продолжают использоваться запатентованные технологии Solos», что приводит к продолжающемуся нарушению прав на интеллектуальную собственность компании.

Solos утверждает, что сотрудники Oakley были ознакомлены с предварительной версией технологии, которую компания использует в своих очках, ещё в 2015 году. Более того, бывший руководитель Oakley даже получил для тестирования коммерческую версию устройства в 2019 года. Там также упоминается, что EssilorLuxottica провела ряд встреч с сотрудниками Solos в 2017 году, в результате чего получила данные о существующих концепциях и планах компании.

Претензии к Meta связаны с работой сотрудницы школы менеджмента при Массачусетском технологическом институте Приянки Шекар (Priyanka Shekar), которая в 2021 году опубликовала исследование «Стратегия аудионосимых устройств: расширение пользовательского опыта для умных очков Solos». Позднее она присоединилась к Meta в качестве менеджера по продукту и принесла с собой полученные в ходе работы над исследованием знания, хотя в её работе были ссылки на патенты Solos, как на одно из преимуществ компании.

«К тому времени, когда Meta и EssilorLuxottica вывели на рынок продукты в категории умных очков (примерно в 2021 году), обе стороны уже накопили многолетний опыт и детальные знания о технологии умных очков Solos на уровне высшего руководства», — говорится в исковом заявлении.

Отметим, что собственные попытки Solos завоевать рынок потребительских умных очков были менее успешными, чем у Meta. Продукты компании обычно получают нелестные отзывы от покупателей на Amazon, а на платформе Reddit можно найти жалобы на качество работы службы поддержки компании. В это же время линейка продуктов Ray-Ban Meta получила массу положительных отзывов. Компании даже рассматривают возможность удвоения производственных мощностей для удовлетворения возросшего спроса.

Теги: me, solos, патентный спор, умные очки
