Zotac отменила уже оплаченные заказы на видеокарты и подняла розничные цены на $200 и более

По сообщениям сетевых источников, компания Zotac повысила цены на некоторые из своих наиболее производительных графических ускорителей. Так на форуме Reddit появились сообщения о том, что разные модели видеокарт GeForce RTX 5090 подорожали на $500, а рекомендованные вендором розничные цены увеличились на $200 и более.

Портал Toms’s Hardware провёл собственное исследование истории изменения цен на ускорители Zotac с помощью инструментов PC Part Picker и Wayback Machine, в дополнение к этому было проведено сравнение цен с собственным трекером стоимости видеокарт в 2026 году. Хотя заявленного скачка цен в $200 на все видеокарты Zotac выявить не удалось, было установлено, что компания действительно повысила уровень рекомендованной розничной цены для некоторых ускорителей.

Zotac не делала официальных заявлений по поводу повышения цен, но это вполне соответствует тренду на увеличение стоимости видеокарт, вызванному продолжающимся дефицитом чипов памяти. Ранее в этом месяце появлялись сообщения о проблемах с поставками новых ускорителей с 16 Гбайт видеопамяти в ряде регионов мира, включая Германию и Японию. Поэтому вполне естественно, что такие модели становятся всё дороже.

Вместе с этим появлялись сообщения о том, что Nvidia свернула свою программу ценовой поддержки, которая позволяла партнёрам-производителям продавать некоторые модели ускорителей по рекомендованной розничной цене. Это может означать, что поставки доступных ускорителей могут попросту иссякнуть.

Новость о повышении цен на видеокарты Zotac усугубилась сообщением одного из пользователей Reddit, который рассказал, что вендор отменил его заказ на покупку ускорителя по первоначальной цене, сделанный до повышения, объяснив это «системной ошибкой». К сожалению, пользователь не предоставил больше информации о том, пытался ли он как-то связаться с компанией и что она сделала для решения проблемы.

Похожий инцидент произошёл недавно с Corsair, которая отменила несколько заказов на 48 Гбайт оперативной памяти за $240 из-за ошибки в ценообразовании. Это негативно отразилось на репутации вендора, но для смягчения ситуации он предложил пострадавшим покупателям купоны на скидку в 40 % на будущие заказы модулей ОЗУ. Ещё один подобный инцидент произошёл с Corsair примерно в то же время. Покупатель заказал предсобранный ПК за $3 499, но на следующий день его заказ был отменён, а цена ПК взлетела до $4 299. Тогда пост покупателя заметил представитель компании и отправил ему купон, позволивший сделать покупку по начальной цене.