Ритейлеры по всему миру массово снижают цены на iPhone Air из-за низкого спроса

Крупные ретейлеры начали массово снижать цены на iPhone Air, несмотря на то что техника Apple редко продаётся со скидками. В Великобритании, Китае и Австралии стоимость устройства упала на несколько сотен долларов из-за низкого спроса и жалоб на батарею.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В то время как линейка iPhone 17 продолжает продаваться по своей полной стоимости, ультратонкая модель стала единственным исключением. Британское подразделение Amazon уменьшило цену на iPhone Air в версии Unlocked на 150 фунтов стерлингов ($204), опустив её с начальных 999 до 849 фунтов ($1160), и как передаёт издание Forbes, для платформы такая скидка не является стандартной на технику Apple и обычно не превышают 50–100 фунтов.

Схожая динамика наблюдается и в Австралии: магазины The Good Guys и Amazon Australia снизили цены на сумму до 302 австралийских долларов ($209). Агрессивная ценовая политика затронула также китайский рынок. Ретейлер JD.com предлагает модель на 256 Гбайт за 5099 юаней ($731) при начальной цене в $1115.

Сообщается, что такие скидки стали следствием крайне низкого интереса к новинке. Исследование агентства Counterpoint показало, что, хотя рыночная доля Apple в Китае выросла до 22 %, этот рост обеспечен исключительно серией iPhone 17. Поставки модели Air аналитики охарактеризовали как находящиеся на уровне низких «однозначных цифр».

Главной причиной проблемы стали технические компромиссы ради дизайна. Покупатели массово жалуются на недостаточное время автономной работы, наличие всего одной камеры и цену премиального уровня в $999. Согласно опросу YouGov от 2022 года, ёмкость аккумулятора и цена являются приоритетными факторами при выборе смартфона, тогда как размер устройства находится в конце списка предпочтений. Многие пользователи Reddit рассказывают о планах вернуть гаджеты из-за слабой батареи.

Слабый спрос уже повлиял на вторичный рынок. По данным сервиса SellCell, за первые 10 недель после релиза iPhone Air потерял в среднем 44,3 % своей розничной стоимости. Больше всего обесценилась версия с накопителем 1 Тбайт — на 47,7 %. Аналогичная проблема, наблюдается с ультратонким Galaxy S25 Edge от Samsung.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, iphone air, смартфоны
