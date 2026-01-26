Сегодня 26 января 2026
Российская команда Parivision сенсационно выиграла первый крупный турнир года по Counter-Strike 2

Российская команда Parivision стала победителем первого крупного турнира этого года по Counter-Strike 2 — Blast Bounty Season 1, плей-офф которого прошёл на Мальте. В гранд-финале Parivision уверенно разгромила Falcons со счётом 3:0, оформив один из самых убедительных титульных забегов за последнее время — за весь турнир команда отдала соперникам лишь одну карту в пяти матчах.

Источник изображения: HLTV

Источник изображения: HLTV

Этот трофей стал первым по-настоящему крупным достижением в истории Parivision. Победа особенно примечательна на фоне недавних изменений в составе: всего месяц назад коллектив подписал Ивана «zweih» Гогина после его перевода на скамейку запасных в Team Spirit. Результат не заставил себя ждать — благодаря триумфу в Blast Bounty команда поднялась на четвёртое место в мировом рейтинге по очкам VRS, что выглядит впечатляющим скачком для состава, который ранее с трудом пробивался на Budapest Major.

По ходу турнира Parivision последовательно обыграла Ence, Astralis, Spirit и Furia, а в финале не оставила шансов Falcons, выступавшей с заменой. Решающий матч стал бенефисом командной игры: ключевые клатчи в исполнении Джами «Jame» Али и Андрея «BELCHONOKK» Ясинского неоднократно ломали попытки соперника вернуться в серию.

Тренер Parivision Дастан «dastan» Акбаев после победы отметил важность этого успеха для молодого состава: по его словам, команда сумела обыграть соперников, которых раньше никогда не побеждала, включая коллектив с такими звёздами, как Илья «m0NESY» Осипов и Никола «NiKo» Ковач. Это, по мнению наставника, должно придать игрокам уверенности на будущее.

Для Falcons поражение стало болезненным: команда выглядела несобранной, а отдельные лидеры не смогли показать привычный уровень. Несмотря на наличие в составе соперника таких мировых звезд, как NiKo и m0NESY, Falcons выглядели разобщенно. Отчасти это объясняется отсутствием Максима «kyousuke» Лукина, место которого занял стендин Матей «NucleonZ» Трайкоски. Впрочем, времени на рефлексию у интернационального состава почти не будет — уже в ближайшие дни их ждёт новый турнир в Кракове с крайне сложной группой, где предстоит встретиться с Vitality и Mouz.

Для Parivision же победа на BLAST Bounty Season 1 может стать поворотной точкой: команда не только громко заявила о себе на международной арене, но и доказала, что способна на равных бороться с грандами мировой сцены CS2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: counter-strike 2, киберспорт, россия
