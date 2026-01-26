Китайские ИИ-модели с открытым исходным кодом уже заняли 15 % мирового рынка

Прошлогодний успех первой ИИ-модели DeepSeek в целом привлёк внимание общественности к китайским разработкам в этой сфере, которые чаще всего сохраняют исходный код открытым, позволяя сторонним разработчикам использовать соответствующее ПО для своих нужд. Доступность китайских решений способствовала быстрому росту их популярности в мире.

По данным Nikkei, на которые ссылается TrendForce, в ноябре прошлого года китайские ИИ-модели благодаря использованию открытого исходного кода смогли увеличить своё присутствие на мировом рынке с 1 до 15 %. По статистике, более 40 % создаваемых китайскими компаниями ИИ-моделей используются в достаточно сложных задачах типа разработки ПО. Самой популярной в мире ИИ-платформой с открытым исходным кодом остаётся Qwen компании Alibaba, поскольку пользователи по состоянию на текущий месяц скачали её более 700 млн раз. Alibaba в целом предлагает клиентам широкий выбор ИИ-моделей с открытым исходным кодом, количество параметров у них варьируется от 600 млн до десятков миллиардов.

Если говорить о DeepSeek, то она готовится в ближайшее время представить свою ИИ-модель нового поколения, а в рейтинге Nikkei её выпущенная в декабре модель при работе с японским языком демонстрирует быстродействие, соответствующее девятому месту из 92. Среди моделей с открытым исходным кодом DeepSeek предлагает самую быструю, за ней следует Alibaba Qwen, а версии моделей Google и OpenAI с открытым исходным кодом уступают им обеим. В Японии шесть из десяти разрабатываемых местными компаниями ИИ-моделей построены на DeepSeek и Qwen.