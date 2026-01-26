Сегодня 26 января 2026
Россияне пожаловались, что операторы выдумывают им услуги и долги, чтобы помешать перенести номер

В интернете обсуждается история пользовательницы социальной сети X, которая рассказала о приобретённом много лет назад «красивом» номере мобильного телефона, за перенос которого к другому оператору компания T2 списала с неё 15 тыс. рублей. Оказалось, что перенос таких номеров является платной услугой.

Источник изображения: Kamal Uddin/unsplash.com

Источник изображения: Kamal Uddin/unsplash.com

Похожую историю рассказал ещё один клиент T2. Он сообщил, что в какой-то момент решил перейти к другому оператору связи и ему выставили счёт в 15 тыс. рублей за якобы «красивый» номер. Звонки в техподдержку не принесли результата, там лишь сообщили, что в случае неуплаты перенос номера не состоится. В конечном итоге выяснилось, что абонент этот номер перенёс в T2 из «Билайна» несколько лет назад и заплатил тогда за это 500 рублей. «Тем самым компания сделала скидку в 100 % на такую услугу, и теперь, если захочу перейти, то 15 тыс. рублей списываться со счёта уже не должны. Но в компании Tele2 предложили мне очень выгодный тариф, я с ним согласился и не стал переносить номер», — добавил абонент.

Другой человек рассказал о похожей ситуации, в которой ему пришлось заплатить 7 тыс. рублей. По его словам, номер был куплен много лет назад и о каких-либо санкциях при переносе его к другому оператору абонента не предупреждали. В T2 пояснили, что с 2022 года действует правило списания платы за перенос так называемых «красивых» номеров. Номер можно выкупить или взять в аренду, клиента об этом заранее оповещают.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев отметил, что в законе не прописаны какие-либо категории номеров. «По закону никаких "красивых", "платиновых", "серебряных" и "золотых" номеров не существует», — добавил он.

Отмечается, что существует конкретный абонентский номер, по которому оператор связи оказывает клиенту услуги. В соответствии с законом клиент имеет право сменить поставщика услуг, то есть оператора, не чаще чем раз в 60 дней. Ограничения могут присутствовать в случае задолженности перед предыдущим оператором и в случае неверных данных, которые абонент мог не обновить (например, при смене паспорта). Поэтому какие-то дополнительные взыскания или платежи, связанные с цифрами в номере, не предусматриваются действующим законодательством.

С аналогичными проблемами сталкивались абоненты других операторов связи. В соцсетях появлялись сообщения от абонентов «Мегафона», у которых возникли проблемы с переходом к другим операторам. В компании такие проблемы объяснили ошибками в документах.

Теги: сотовая связь, операторы, россия
