Стратегию Void War удалили из Steam за нарушение авторских прав — игра похожа на смесь FTL: Faster Than Light и Warhammer 40,000

Вышедшая прошлой весной роглайк-стратегия Void War от студии Tundra Interactive лишилась страницы в Steam из-за жалобы со стороны Games Workshop — владельца прав на Warhammer 40,000. Впрочем, ситуация оказалась не совсем однозначной.

Источник изображения: Tundra Interactive

Источник изображения: Tundra Interactive

Void War представляет собой геймплейный аналог популярной инди-игры FTL: Faster Than Light от Subset Games в антураже мрачного будущего, вызывающего стойкие ассоциации с Warhammer 40,000.

Пустотные корабли с официальной ключевой иллюстрации к Void War выглядят словно часть имперского военного флота из вселенной Games Workshop, а персонаж с изображения выше напоминает космодесантника. Есть тут и свой Псайкер.

Subset Games к разработчикам Void War никаких претензий не имеет, а вот Games Workshop подала на Tundra Interactive жалобу DMCA (нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху), в связи с чем Valve удалила игру из магазина.

Источник изображения: Tundra Interactive

Источник изображения: Tundra Interactive

Что делает ситуацию странной, так это предоставленная в жалобе информация о заявителе: там указаны лишь общедоступный почтовый ящик Games Workshop для сообщений о нарушениях и имя Мэл Рейнолдс (Mal Reynolds).

Мэл Рейнолдс — главный герой научно-фантастического сериала «Светлячок» (Firefly). Tundra Interactive пока не получила ответ от Games Workshop на отправленное по этому адресу письмо, поэтому не может подтвердить, кто именно отправил жалобу.

Само собой, это может быть официальная жалоба DMCA от Games Workshop, но есть вероятность, что ситуация может оказаться результатом работы копирайт-тролля. Страница Void War в сервисе itch.io всё ещё активна.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
void war, tundra interactive, games workshop, стратегия, steam
