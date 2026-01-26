Сегодня 26 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia представила ИИ-платформу Earth‑2 ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nvidia представила ИИ-платформу Earth‑2 для точного прогнозирования погоды на две недели вперёд

Nvidia представила программное обеспечение и модели с открытым исходным кодом, призванные облегчить использование искусственного интеллекта и сложных данных для создания систем прогнозирования погоды. Новая платформа Earth‑2 («Земля-2») включает в себя погодные модели на основе ИИ для создания более точных двухнедельных прогнозов и получения краткосрочных сводок на ближайшие шесть часов о штормах и других погодных аномалиях.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

ИИ стал основой революции в предсказаниях погоды, которые начинают заменять прогнозы, долгое время генерируемые суперкомпьютерами. Новые модели искусственного интеллекта, которые выявляют закономерности в огромных наборах данных об атмосферных условиях вместо воссоздания сложной физики атмосферы, оказались более точными, чем традиционные методы прогнозирования погодных условий.

Самая дорогая публичная компания в мире предлагает технологию, которая, как она надеется, устранит препятствия на пути внедрения ИИ в экономику в целом. Чипы и компьютеры Nvidia стали одной из основных статей расходов на новую инфраструктуру для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Моделирование погоды и климата является долгосрочным интересом компании из-за высоких требований к вычислениям.

Поставщики энергии и другие предприятия в чувствительных к погодным условиям секторах, таких как судоходство, страхование и сельское хозяйство, активно внедряют прогнозирование погоды с помощью искусственного интеллекта, чтобы сохранить лидерство в своих отраслях.

Nvidia заявила, что технология «Земля-2» предоставит пользователям более удобный способ создания индивидуальных прогнозов с использованием её ИИ-моделей, которые, по словам компании, конкурируют с моделями, выпущенными государственными метеорологическими агентствами и DeepMind от Google. Платформа Earth‑2 располагает новой моделью обработки начальных условий, таких как карты температуры, ветра и давления воздуха на планете, необходимых для запуска пользовательских прогнозов.

Компания также заявила, что прогнозы, генерируемые её инструментами, можно создавать независимо, что позволяет правительственным учреждениям и компаниям полностью контролировать этот процесс. Используемое программное обеспечение имеет открытый исходный код, что означает, что его можно свободно копировать или адаптировать под свои нужды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рекомендованные цены — в прошлом: блогер узнал, что Nvidia отменила скидки для партнёров
ИИ-система Aardvark Weather заменит суперкомпьютеры в прогнозировании погоды
Google DeepMind создала ИИ, который предсказывает погоду быстрее и точнее существующих систем
Китайские ИИ-модели с открытым исходным кодом уже заняли 15 % мирового рынка
Российская команда Parivision сенсационно выиграла первый крупный турнир года по Counter-Strike 2
ИИ от OpenAI поймали на цитировании спорных статей из Grokipedia
Теги: прогноз погоды, искусственный интеллект, nvidia, программное обеспечение
прогноз погоды, искусственный интеллект, nvidia, программное обеспечение
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.