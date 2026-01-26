Nvidia представила ИИ-платформу Earth‑2 для точного прогнозирования погоды на две недели вперёд

Nvidia представила программное обеспечение и модели с открытым исходным кодом, призванные облегчить использование искусственного интеллекта и сложных данных для создания систем прогнозирования погоды. Новая платформа Earth‑2 («Земля-2») включает в себя погодные модели на основе ИИ для создания более точных двухнедельных прогнозов и получения краткосрочных сводок на ближайшие шесть часов о штормах и других погодных аномалиях.

ИИ стал основой революции в предсказаниях погоды, которые начинают заменять прогнозы, долгое время генерируемые суперкомпьютерами. Новые модели искусственного интеллекта, которые выявляют закономерности в огромных наборах данных об атмосферных условиях вместо воссоздания сложной физики атмосферы, оказались более точными, чем традиционные методы прогнозирования погодных условий.

Самая дорогая публичная компания в мире предлагает технологию, которая, как она надеется, устранит препятствия на пути внедрения ИИ в экономику в целом. Чипы и компьютеры Nvidia стали одной из основных статей расходов на новую инфраструктуру для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Моделирование погоды и климата является долгосрочным интересом компании из-за высоких требований к вычислениям.

Поставщики энергии и другие предприятия в чувствительных к погодным условиям секторах, таких как судоходство, страхование и сельское хозяйство, активно внедряют прогнозирование погоды с помощью искусственного интеллекта, чтобы сохранить лидерство в своих отраслях.

Nvidia заявила, что технология «Земля-2» предоставит пользователям более удобный способ создания индивидуальных прогнозов с использованием её ИИ-моделей, которые, по словам компании, конкурируют с моделями, выпущенными государственными метеорологическими агентствами и DeepMind от Google. Платформа Earth‑2 располагает новой моделью обработки начальных условий, таких как карты температуры, ветра и давления воздуха на планете, необходимых для запуска пользовательских прогнозов.

Компания также заявила, что прогнозы, генерируемые её инструментами, можно создавать независимо, что позволяет правительственным учреждениям и компаниям полностью контролировать этот процесс. Используемое программное обеспечение имеет открытый исходный код, что означает, что его можно свободно копировать или адаптировать под свои нужды.