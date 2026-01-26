Apple выпустила «новый AirTag» — с увеличенным радиусом действия и громким динамиком

Apple обновила свой брелок для поиска потерянных вещей AirTag, оснастив его модернизированным сверхширокополосным чипом второго поколения для увеличения дальности действия, в том числе при использовании функции «Точного поиска». Ещё одним ключевым преимуществом «нового AirTag», как называет его сама Apple, является улучшенный динамик, который, по словам компании, «на 50 процентов громче», что также должно облегчить поиск потерянного аксессуара.

Apple подчеркнула, что AirTag «разработан исключительно для отслеживания объектов, а не людей или домашних животных». По словам компании, новый AirTag также получил улучшения конфиденциальности и безопасности и «включает в себя набор первых в отрасли средств защиты от нежелательного отслеживания, включая кроссплатформенные оповещения и уникальные идентификаторы Bluetooth, которые часто меняются».

«Чип Apple Ultra Wideband второго поколения — тот же чип, который используется в линейке iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch Series 11 — питает новый AirTag, делая его обнаружение проще, чем когда-либо прежде. Используя тактильную, визуальную и звуковую обратную связь, [функция] “Точный поиск” помогает пользователям найти потерянные предметы на расстоянии до 50 процентов дальше, чем предыдущее поколение, а обновлённый чип Bluetooth расширяет диапазон обнаружения предметов», — сообщила пресс-служба компании.

Apple также сообщила, что функция «Точный поиск» теперь стала доступна владельцам Apple Watch Series 9 или новее, а также Apple Watch Ultra 2 или новее.

Новый AirTag уже доступен для заказа на сайте apple.com. Цена брелока не изменилась по сравнению с предыдущим поколением AirTag: $29 за один AirTag и $99 за комплект из четырёх штук. Возможна бесплатная персональная гравировка. За $35 доступен брелок для ключей AirTag FineWoven в оранжевом, фиолетовом, синем, зелёном или чёрном цвете.