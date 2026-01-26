Инсайдер раскрыл главную игру февральской подборки PS Plus — фанаты приготовились к разочарованию

До официального анонса февральской подборки игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus остаётся ещё несколько дней, а хедлайнер предстоящей линейки, похоже, уже известен.

Об одном из сюрпризов будущего предложения PS Plus в эксклюзивном материале для французского портала Dealabs со ссылкой на свои источники рассказал надёжный инсайдер под псевдонимом billbil-kun.

По данным billbil-kun, хедлайнером февральской подборки PS Plus Essential станет разработанный студией Steel City Interactive боксёрский симулятор Undisputed для PS5. Игра вышла в октябре 2024 года.

Undisputed заслужила 70−71 % на Metacritic и «смешанные» отзывы в Steam (рейтинг 61 %). Игра включает более 70 лицензированных боксёров настоящего и прошлого — в том числе Мухаммед Али (Muhammad Ali) и Тайсон Фьюри (Tyson Fury).

Будучи хедлайнером, Undisputed представляет собой самую крупную игру, которая пополнит PS Plus в следующем месяце. Предполагается, что два других предложения будут более скромными.

Привыкшие к разочарованию пользователи PS Plus в комментариях на форуме Reddit морально готовятся к ещё одной не самой удачной подборке и выражают робкую надежду, что две другие игры будут лучше.

Официальный анонс февральской подборки игр для подписчиков PS Plus ожидается 28 января в 19:30 по московскому времени. Новая раздача продлится с 3 февраля по 3 марта 2026 года.