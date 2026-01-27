Сегодня 27 января 2026
Google откупится от иска за тайную прослушку через Google Assistant — всего за $68 млн

Google согласилась выплатить $68 млн для урегулирования коллективного иска, связанного с незаконной записью разговоров пользователей через голосовой помощник Google Assistant. Об этом, по сообщению The Verge, свидетельствуют судебные документы, поданные в минувшую пятницу.

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Причиной разбирательства стал отчёт немецкого издания VRT NWS от 2019 года. Журналисты выяснили, что работники, специально нанятые для анализа аудио, получали доступ к записям, сделанным при ложных срабатываниях команды «Ok, Google». Сотрудники сообщили, что слышали приватные разговоры в моменты, когда ассистент включался случайно или использовался людьми, не дававшими согласия на запись, например, детьми.

Истцы обвинили компанию в преднамеренной записи конфиденциальных бесед без согласия пользователей. В заявлении также утверждалось, что полученная информация передавалась третьим лицам для таргетинга рекламы и иных целей. Однако в предложенном мировом соглашении Google отрицает факт использования данных для рекламы, как, впрочем, и любые другие обвинения.

В случае утверждения мирового соглашения на выплаты смогут претендовать владельцы аккаунтов Google, связанных с устройствами, на которых Google Assistant был предустановлен начиная с 2016 года. В список входят смартфоны Pixel, устройства Google Home, умные колонки и дисплеи, а также Nest Hub и Nest Hub Max. Покупатели этих гаджетов имеют право на компенсацию в размере от 18 до 56 долларов. Лица, не покупавшие устройства, но проживавшие в доме, где «Ассистент» незаконно записывал их разговоры, могут получить от 2 до 10 долларов.

The Verge отмечает, что проблема не ограничивается лишь одной компанией. Так, в 2019 году с аналогичными обвинениями столкнулись Apple и Amazon. Apple урегулировала похожий коллективный иск в январе 2025 года, взяв на себя выплату в $95 млн, при этом также опровергнув слухи об использовании записей для таргетированной рекламы.

Источник:

google assistant, судебные разбирательства
