Apple начала выплачивать компенсацию миллионам пользователей iPhone, чьи разговоры подслушивала Siri

В прошлом году Apple согласилась на выплату компенсации для урегулирования коллективного иска о «незаконной и намеренной» записи личных разговоров голосовым помощником Siri с целью передачи этой информации рекламодателям. Проблема берёт начало в 2019 году и с тех пор компания улучшила конфиденциальность Siri, но всё же согласилась на выплаты для урегулирования спора. Приём заявок проводился в середине прошлого года, а на этой неделе пользователи iPhone начали получать выплаты.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Подать заявку на получение компенсации могли люди, купившие устройство Apple с Siri в период с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года и столкнувшиеся с «непреднамеренной активацией Siri». Каждый такой пользователь мог заявить до пяти устройств. Хотя для урегулирования иска Apple выделила $95 млн, рассчитывая выплатить по $20 за устройство, т.е. не более $100 на пользователя, окончательные цифры составили $8,02 за устройство с максимальной выплатой $40,10.

Прямые переводы от Apple в рамках урегулирования этого иска начали поступать пользователям в конце этой недели. Вероятно, в скором времени выплаты поступят всем пользователям, которые успели зарегистрироваться в отведённый для этого период. Тем же, кто выбрал в качестве компенсации подарочные карты предоплаты, следует ждать поступления соответствующего уведомления по электронной почте.

Обычно голосовые помощники активируются с помощью специальных команд, например, «Привет, Siri». Однако в данном случае голосовой помощник активировался самопроизвольно. В результате этого даже случайно упоминаемые в разговорах бренды в дальнейшем всплывали в таргетированной рекламе. Судя по размеру выплат, подать заявку на них успели десятки миллионов владельцев устройств Apple, затронутых проблемой.

apple, siri, судебное разбирательство
