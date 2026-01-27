Энтузиаст запустил Doom на беспроводных наушниках

Спустя более 30 лет с момента релиза Doom продолжает привлекать внимание энтузиастов, стремящихся запустить игру на устройствах, для этого не предназначенных. На этот раз разработчик из Австралии Арин Саркисян (Arin Sarkisian) представил проект DoomBuds, в рамках которого легендарный шутер удалось запустить на беспроводных наушниках. Ещё более впечатляет то, что Саркисян подключил наушники к интернету, что позволило игрокам взаимодействовать с Doom удалённо.

Основой проекта DoomBuds стали беспроводные наушники Pinebuds Pro, поскольку только они совместимы с прошивкой с открытым исходным кодом. Каждый такой наушник оснащён чипом Cortex-M4F с рабочей частотой до 300 МГц, хотя стандартная прошивка ограничивает частоту процессора до 100 МГц. После отключения режима пониженного энергопотребления и увеличения рабочей частоты до 300 МГц наушники превращаются в устройство, способное запустить игру времён DOS.

Однако запустить Doom на столь неподходящем для этого устройстве оказалось не так просто. Bluetooth оказался слишком медленным для передачи видео, поэтому Саркисян задействовал доступное на контактных площадках наушников последовательное соединение USB-to-UART. Этот интерфейс обеспечил достаточную пропускную способность для передачи буфера кадра Doom объёмом 96 кбайт.

Ещё одной проблемой стала оперативная память, поскольку при отключенном сопроцессоре чип наушников предлагает не более 992 Кбайт памяти. Для запуска Doom обычно требуется хотя бы 4 Мбайт ОЗУ, но за счёт оптимизации разработчик сумел уместить игру в доступный объём. Разработчик также использовал модифицированный WAD-файл Doom для уменьшения объёма данных игры с 4,2 Мбайт до 1,7 Мбайт.

После многочисленных доработок и оптимизаций пакет Doom удалось поместить в доступный объём флеш-памяти наушников. Исходный код DoomBuds основан на фреймворке doomgeneric, который создан для упрощения переноса Doom на нестандартные платформы. В дополнении к этому в репозитории DomBuds-JS на GitHub есть все необходимые компоненты для взаимодействия с наушниками через веб-браузер.

Для передачи видеопотока используется интерфейс USB-to-UART, передающий кадры в сжатом формате MJPEG (каждый кадр кодируется как отдельное изображение JPEG). Поскольку возможности чипа наушников в плане обработки кодирования JPEG весьма ограничены, в данной конфигурации удалось добиться трансляции видео на скорости около 18 кадров в секунду. Несмотря на это, проект DoomBuds можно считать выдающимся достижением в давней традиции переноса Doom на самые необычные платформы.