Опубликованы скриншоты Google Android 17 — подражание Apple Liquid Glass усилилось

В результате очередной утечки достоянием общественности стали некоторые элементы интерфейса новой Google Android 17, пишет Android Authority. Пользовательское пространство выглядит привлекательно, но несколько огорчает, что прозрачных элементов стало больше — Google, вероятно, начала движение в сторону стиля Apple Liquid Glass.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

Вышедшую ранее Android 16 отличает фирменный стиль Google Material 3 Expressive: красивые анимационные эффекты, крупные кнопки и характерное цветовое оформление — система удобна в управлении и смотрится красиво. Но с появлением Android 17 компания Google рискует отказаться от сильных сторон Material 3 Expressive. В Android 16 реализовано несколько прозрачных элементов, но в следующей версии системы их станет заметно больше: эффект стекла с размытием добавится на панель регулировки громкости, в меню громкости и меню питания.

С чисто визуальной точки зрения это положительные изменения: Google не стала в корне менять принцип работы этих элементов, изменив их так, чтобы они больше соответствовали эффектам Android 16. Дизайн Liquid Glass в Apple iOS 26 легко узнаётся: производители Android-смартфонов выпускают устройства, напоминающие iPhone, и для них имеет смысл имитировать некоторые черты iOS. Если это поможет бывшим владельцам iPhone комфортнее чувствовать себя в новой среде, это хорошо, особенно при надлежащей реализации.

Проблема в другом — нет ясности, где Google готова остановиться. В Android 17 могут появиться две разные панели для уведомлений и быстрых настроек — это уже есть в оболочках некоторых производителей, но впервые такое разделение может появиться в интерфейсе смартфонов Pixel. Родственные Apple Liquid Glass элементы оформления уже есть в OnePlus OxygenOS 16, которая вообще выглядит как копия iOS; а также в оболочке Samsung One UI 8.5, где появились навигационные панели в стиле iOS 26. Вот и уникальная, самобытная оболочка оригинального Android 16 с Material 3 Expressive после выхода новой версии системы рискует превратиться в очередной клон iOS.

google, android, liquid glass
