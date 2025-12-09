Сегодня 09 декабря 2025
Samsung перекроила оболочку One UI 8.5 в духе новомодного Apple Liquid Glass

Samsung начала развёртывать бета-версию прошивок с интерфейсной надстройкой One UI 8.5, в которой нашли отражения новые нормы дизайна корейского производителя. Некоторые элементы интерфейса как будто позаимствованы у Apple Liquid Glass, обращает внимание 9to5Google.

Полного соответствия Liquid Glass в новой Samsung One UI 8.5, к счастью, нет — прозрачные элементы дизайна отсутствуют, но некоторые элементы кажутся похожими. Например, в меню настроек и в собственных приложениях Samsung появилась плавающая кнопка «Назад» по аналогии с iOS.

Стандартные приложения Samsung One UI 8 (слева), One UI 8.5 (в центре) и Apple iOS 26 (справа). Здесь и далее источник изображений: 9to5google.com

В приложениях корейского производителя также появились плавающие навигационные панели с закруглёнными углами — яркими примерами стали приложения телефона и галереи. Ещё один пример — приложение «Калькулятор», в котором кнопки теперь имеют объёмный вид.

В этом году Google представила собственный набор дизайнерских элементов Material 3 Expressive, который общественность восприняла с теплотой. Но Samsung решила черпать вдохновение в iOS, вобрав только лучшее из неё, ведь и Apple пришлось дорабатывать элементы Liquid Glass, чтобы сделать их более читаемыми. С другой стороны, очевидным станет разрыв между интерфейсом Samsung и сторонними приложениями.

Интерфейс One UI 8.5 начнёт развёртываться на смартфонах Samsung Galaxy в 2026 году. Вероятно, это произойдёт после анонса новой флагманской линейки Galaxy S26; сейчас же устанавливать бета-версию прошивки могут владельцы устройств серии Galaxy S25.

Теги: samsung, one ui, apple, liquid glass, android
