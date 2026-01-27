Сегодня 27 января 2026
Хакеры вломились в 1,5 млн систем через два вредоносных ИИ-расширения Microsoft VSCode — и они до сих пор не удалены

Более 1,5 млн человек могут оказаться жертвами утечки конфиденциальных данных на ресурсы китайской группировки киберпреступников — они опубликовали в VSCode Marketplace два вредоносных расширения.

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Вредоносные расширения на платформе Visual Studio Code (VSCode) Marketplace обнаружили эксперты в области кибербезопасности из компании Koi Security. В описании к расширениям говорится, что они предлагают функции помощника с искусственным интеллектом. Эту функцию они действительно поддерживают, но также загружают конфиденциальные данные пользователей на расположенный в Китае сервер. Расширения под названием «ChatGPT – 中文版» (1,34 млн установок) и «ChatMoss (CodeMoss)» (150 тыс. установок) работают в рамках вредоносной кампании MaliciousCorgi, причём оба отправляют украденные данные на один и тот же сервер.

Для извлечения данных используются три различных механизма. Первый в реальном времени отслеживает открываемые в клиенте VS Code файлы, кодирует их в Base64 и передаёт на сервер. Второй механизм включается по команде с сервера и отправляет из рабочего пространства жертвы до 50 файлов. Третий — элемент iframe с нулевым размером в режиме веб-просмотра расширения с загруженными коммерческими SDK. Эти SDK отслеживают поведение пользователе, создают идентификационные профили и отслеживают другую активность.

Microsoft пообещала изучить ситуацию, но оба расширения на данный момент по-прежнему доступны для скачивания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
