Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность Водородная «Ангара-А5В» полетит в космос...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Водородная «Ангара-А5В» полетит в космос не раньше 2030 года вместо 2027-го

Ракета-носитель «Ангара-А5В» повышенной грузоподъёмности с водородным разгонным блоком КВТК будет впервые запущена не ранее 2030–2031 годов, сообщил ресурс «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос». До этого лётные испытания сверхтяжелой «Ангара-А5В» на космодроме Восточный планировалось провести в 2027 году.

Ракета-носитель «Ангара-А5» Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Ракета-носитель «Ангара-А5» Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В апреле 2024 года возглавлявший тогда «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил о планах выполнить первый запуск сверхтяжёлой ракеты с водородной третьей ступенью, «обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту», в 2030 году при условии продолжения финансирования работ в достаточном объёме.

До этого, в октябре 2023 года гендиректор «Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева» Алексей Варочко рассказал, что к изготовлению лётного образца нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК должны приступить в 2028 году.

О планах «Роскосмоса» приступить к лётным испытаниям кислородно-водородного разгонного блока тяжёлого класса на ракете «Ангара» в 2030–2031 годах стало известно из презентации, представленной заместителем гендиректора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрием Барановым на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королёва («Королёвские чтения»).

Он также сообщил, что производство ракет-носителей семейства «Ангара» полностью перенесут с московской площадки Центра Хруничева в Омск. Баранов отметил, что это позволит значительно снизить себестоимость выполняемых работ. По его словам, в настоящее время в Москве производятся верхние ступени «тяжёлой» «Ангары», головные обтекатели и разгонные блоки, а первая и вторая ступени — в Омске, впрочем, как и «лёгкая» «Ангара».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Blue Origin в 17-й раз свозила туристов в космос — невысоко, ненадолго и с заменой
«От Марса к столу»: NASA заплатит $750 000 за лучшую идею, чем кормить людей на Луне и Марсе
Власти США официально взяли курс на превосходство в космосе — Трамп подписал указ
Первое испытание модернизированной ракеты SpaceX Starship V3 запланировано на середину марта
Российские учёные придумали, как встроить многоуровневый подход в квантовые алгоритмы — от этого выиграют все
В Китае придумали, как обмануть Вселенную и занедорого зажечь «искусственное солнце» на Земле
Теги: роскосмос, ракета-носитель, ангара-а5, космос
роскосмос, ракета-носитель, ангара-а5, космос
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.