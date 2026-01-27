Водородная «Ангара-А5В» полетит в космос не раньше 2030 года вместо 2027-го

Ракета-носитель «Ангара-А5В» повышенной грузоподъёмности с водородным разгонным блоком КВТК будет впервые запущена не ранее 2030–2031 годов, сообщил ресурс «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос». До этого лётные испытания сверхтяжелой «Ангара-А5В» на космодроме Восточный планировалось провести в 2027 году.

В апреле 2024 года возглавлявший тогда «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил о планах выполнить первый запуск сверхтяжёлой ракеты с водородной третьей ступенью, «обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту», в 2030 году при условии продолжения финансирования работ в достаточном объёме.

До этого, в октябре 2023 года гендиректор «Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева» Алексей Варочко рассказал, что к изготовлению лётного образца нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК должны приступить в 2028 году.

О планах «Роскосмоса» приступить к лётным испытаниям кислородно-водородного разгонного блока тяжёлого класса на ракете «Ангара» в 2030–2031 годах стало известно из презентации, представленной заместителем гендиректора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрием Барановым на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королёва («Королёвские чтения»).

Он также сообщил, что производство ракет-носителей семейства «Ангара» полностью перенесут с московской площадки Центра Хруничева в Омск. Баранов отметил, что это позволит значительно снизить себестоимость выполняемых работ. По его словам, в настоящее время в Москве производятся верхние ступени «тяжёлой» «Ангары», головные обтекатели и разгонные блоки, а первая и вторая ступени — в Омске, впрочем, как и «лёгкая» «Ангара».