Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Arc Raiders: Headwinds, Highguard и Arknights: Endfield

Компания Nvidia выпустила свежий графический драйвер GeForce Game Ready 591.86 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку контентного обновления Headwinds для Arc Raiders, а также Arknights: Endfield, в которых реализована технология DLSS 4. В Highguard также добавлена поддержка DLSS Super Resolution.

Источник изображения: Embark Studios

Источник изображения: Embark Studios

Новый драйвер исправляет проблемы в Total War: Three Kingdoms, где могли появляться артефакты изображения при включении отражений на различных поверхностях в настройках. Также драйвер устраняет недоработку с полосатостью градиентов в режиме SDR и зависание ноутбуков Asus G14 при включении режима Asus Ultimate Mode.

Среди известных проблем, которые будут исправлены в будущих обновлениях, Nvidia выделяет возможные искажения изображения в Call of Duty: Modern Warfare после установки нового драйвера.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 591.86 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

Теги: драйверы, nvidia geforce, arknights: endfield, arc raiders
