Samsung оценила в $2899 трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold в США — продажи стартуют 30 января

Компания Samsung сообщила, что в США трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold поступит в продажу 30 января по цене $2899. В разложенном состоянии Galaxy Z TriFold предлагает 10-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2160 × 1586 пикселей, частотой обновления 120 Гц и предельной яркостью 1600 кд/м². Толщина устройства составляет от 3,9 мм в самой тонкой точке.

Компания заявляет, что шарниры устройства рассчитаны на 200 000 циклов открытия/закрытия. На рынке США устройство будет доступно в чёрном цвете и конфигурации с 512 Гбайт постоянной памяти.

Средняя секция корпуса устройства с оборотной стороны оснащена отдельным дисплеем с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2520 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 кд/м². В основе смартфона используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Устройство оснащено батареей ёмкостью 5600 мА·ч.

Набор основных камер Galaxy Z TriFold соответствует модели Galaxy Z Fold 7. Новинка предлагает 200-Мп основной сенсор, работающий в тандеме с широкоугольной 12-Мп камерой и телефотомодулем с разрешением 10 Мп. Фронтальная камера представлена сенсором на 10 Мп.

Как пишет портал TechCrunch, Galaxy Z TriFold станет самым дорогим смартфоном на рынке США. При цене $2899 он дороже iPhone 17 Pro Max в максимальной конфигурации с 2 Тбайт постоянной памяти, а также значительно дороже Samsung Galaxy Z Fold стоимостью $2000. В США устройство будет продаваться через розничные магазины Samsung, а также через официальный сайт производителя. Он не будет доступен у мобильных операторов.