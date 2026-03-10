Нашумевшая батарея Donut прошла тест на саморазряд — результат оказался впечатляющим и без обмана

Финский стартап Donut Lab продолжает публикацию независимых тестов, раскрывающих (не)реальные характеристики твердотельного литиевого аккумулятора компании. Эта батарея произвела фурор на CES 2026 и породила волну скептицизма. Третий по счёту тест оценил саморазряд аккумулятора, в котором некоторые эксперты заподозрили суперконденсатор. Проверка показала, что компания и тут не обманула.

Компания Donut Lab считает свою разработку первым серийным твердотельным аккумулятором для электротранспорта. В частности, есть договоренность об установке батарей Donut Battery на электромотоцикл Verge Motorcycles TS Pro, представленный прошлой осенью. Эта батарея продемонстрировала выдающиеся характеристики: энергетическую плотность около 400 Вт·ч/кг, зарядку от 0 до 80 % за 4,5–5 минут, а также исключительную термостойкость — способность работать при температурах до 100 °C без разрушения.

Для подтверждения характеристик компания заказала серию независимых тестов в авторитетном финском центре VTT Technical Research Centre of Finland. Третий тест, результаты которого опубликованы на днях (отчёт VTT-CR-00125-26), посвящён оценке саморазряда ячейки.

В ходе эксперимента ячейку сначала проверили на номинальную ёмкость при разряде в режиме 1C — она выдала 26,5 А·ч (чуть выше заявленных 26 А·ч). Затем батарею зарядили до 50 % (13,335 А·ч) и оставили в простое на 240 часов (10 суток) при комнатной температуре 22–28 °C. После выдержки провели полный разряд и получили обратно 12,029 А·ч, что соответствует сохранению 97,7 % исходного заряда. Начальное быстрое падение напряжения (на 103 мВ за первый час) объясняется стабилизацией характеристик сразу после завершения заряда, после чего снижение стало минимальным — всего 12 мВ за оставшиеся 9 дней. Тест не выявил никаких структурных повреждений или деградации ячейки.

Результат особенно важен, поскольку опровергает обвинения скептиков, утверждавших, что Donut Battery — это скрытый суперконденсатор. Суперконденсаторы действительно заряжаются и разряжаются очень быстро, но при этом теряют значительную часть энергии уже за часы простоя. Главный технолог компании прямо заявил: «Этот тест в своей простоте доказывает, что это батарея, подчёркивая, что поведение ячейки соответствует классической аккумуляторной химии, а не конденсаторной. Низкий саморазряд подтверждает, что технология обладает реальной химической ёмкостью».

Три следующих друг за другом независимых теста VTT (быстрая зарядка, работа при экстремальном нагреве и теперь саморазряд) последовательно подтверждают ключевые эксплуатационные преимущества Donut Battery и приближают её к этапу коммерческого производства. Хотя самые впечатляющие характеристики — 100 000 циклов и энергетическая плотность 400 Вт·ч/кг — пока не были подтверждены независимыми тестами, как, кстати, и морозостойкость. Но пока всё выглядит многообещающе. Ждём новых отчётов.