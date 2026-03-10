Сегодня 12 марта 2026
Nvidia запустит динамический генератор кадров 31 марта

Компания Nvidia запустит 31 марта функцию динамической мультикадровой генерации (Dynamic Multi Frame Generation) для поддерживающих её игр. Напомним, данный генератор входит в состав стека технологий повышения производительности в играх DLSS 4.5.

Источник изображений: VideoCardz / Nvidia

Источник изображений: VideoCardz / Nvidia

Dynamic Multi Frame Generation — это автоматическая версия Multi Frame Generation. Вместо использования одного фиксированного множителя генерации кадров система может изменять множитель в реальном времени в зависимости от загрузки сцены и частоты обновления дисплея. Суть состоит в том, чтобы генерировать только те дополнительные кадры, которые необходимы для обеспечения плавного вывода изображения с частотой 120, 144, 240 Гц или выше.

Функция является частью пакета DLSS 4.5 и будет доступна только на видеокартах GeForce RTX 50-й серии. Nvidia заявляет, что DLSS 4.5 сочетает Dynamic Multi Frame Generation с обновлённой моделью генерации кадров и архитектурой Transformer второго поколения для масштабирования Super Resolution. Технология может генерировать до пяти дополнительных кадров на каждый традиционно отрисованный кадр.

Вместе с Dynamic Multi Frame Generation будет выпущен режим 6× Multi Frame Generation. Компания представила Dynamic Multi Frame Generation и новый режим 6× одновременно на CES 2026 в январе.

Теги: nvidia, dlss 4.5, генерация кадров
