Nvidia запустит динамический генератор кадров 31 марта

Компания Nvidia запустит 31 марта функцию динамической мультикадровой генерации (Dynamic Multi Frame Generation) для поддерживающих её игр. Напомним, данный генератор входит в состав стека технологий повышения производительности в играх DLSS 4.5.

Dynamic Multi Frame Generation — это автоматическая версия Multi Frame Generation. Вместо использования одного фиксированного множителя генерации кадров система может изменять множитель в реальном времени в зависимости от загрузки сцены и частоты обновления дисплея. Суть состоит в том, чтобы генерировать только те дополнительные кадры, которые необходимы для обеспечения плавного вывода изображения с частотой 120, 144, 240 Гц или выше.

Функция является частью пакета DLSS 4.5 и будет доступна только на видеокартах GeForce RTX 50-й серии. Nvidia заявляет, что DLSS 4.5 сочетает Dynamic Multi Frame Generation с обновлённой моделью генерации кадров и архитектурой Transformer второго поколения для масштабирования Super Resolution. Технология может генерировать до пяти дополнительных кадров на каждый традиционно отрисованный кадр.

Вместе с Dynamic Multi Frame Generation будет выпущен режим 6× Multi Frame Generation. Компания представила Dynamic Multi Frame Generation и новый режим 6× одновременно на CES 2026 в январе.