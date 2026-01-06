Анонсы Nvidia на выставке CES 2026 в значительной мере были посвящены технологиям искусственного интеллекта. Компания представила усовершенствованный набор решений DLSS 4.5 в области масштабирования графики; модель Multi Frame Generation теперь поддерживает генерацию большего количества кадров.

Nvidia ещё в 2020 году удалось совершить прорыв в области улучшения игровой графики, когда вышла вторая версия DLSS, которая вывела компанию в лидеры этого сегмента. Тензорные ядра появились на видеокартах серии GeForce RTX 20 ещё в 2018 году, а значит, они поддерживают работу с моделью ИИ DLSS 4 Super Resolution на архитектуре Transformer — в представленном на CES 2026 пакете DLSS 4.5 дебютировала вторая версия этой модели.

Компания, по её утверждению, постоянно обучает модели из комплекта DLSS для устранения нежелательных артефактов на изображении. Одной из последних задач стало устранение нежелательного мерцания, которое возникает на статичных поверхностях: инженерам Nvidia удалось повысить временную стабильность в таких ситуациях, стабилизировав тем самым и изображение. Ещё один аспект, подвергшийся улучшениям, — остаточные или призрачные изображения, возникающие позади близких к игроку объектов, таких как холодное или огнестрельное оружие. В некоторых играх, в том числе Indiana Jones and the Great Circle, компания Nvidia повысила производительность в задачах сглаживания. Субъективно улучшились эффекты освещения и частиц — они стали более насыщенными и естественными, обратил внимание ресурс Tom’s Hardware.

Обновлённый пакет Nvidia DLSS 4.5 стал более ресурсоёмким, чем предыдущие версии, но этот аспект отчасти компенсируется поддержкой ускоренной обработки на тензорных ядрах FP8 видеокарт серий GeForce RTX 40 и RTX 50. С новой моделью смогут работать также видеокарты RTX 20 и RTX 30, но поскольку тензорных ядер FP8 они лишены, то и гарантий относительно скорости её работы на старом оборудовании компания не даёт. Едва ли общая просадка производительности будет серьёзной: модель ИИ для масштабирования графики по определению является легковесной, иначе использовать её просто нет смысла. Первый вариант DLSS 4 и модели-трансформера уже привели к некоторым просадкам на видеокартах Turing и Ampere — для них этот эффект может усугубиться.

Как и в случае с предыдущими обновлениями DLSS Super Resolution, в приложении Nvidia для Windows будет доступен выбор моделей — геймеры смогут выбрать ту, что обеспечит для их системы наилучший баланс производительности и качества картинки. DLSS 4.5 должна появиться в ближайшем обновлении.

Модель DLSS Multi-Frame Generation также получит в этом году несколько существенных улучшений, но увидеть их получится несколько позже, чем новый вариант Super Resolution. Важнейшим нововведением MFG обещает стать увеличение множителя до 6x против 4x у актуального варианта. Этого удалось достичь за счёт повышения качества картинки на DLSS 4.5 Super Resolution, а также алгоритмов плавной синхронизации кадров, реализованных через аппаратный и программный стек. Теоретически MFG должна повысить качество на всех сгенерированных кадрах, но это ещё предстоит проверить на практике.

Следует также помнить, что при неиграбельной нативной частоте кадров технологии масштабирования не помогут — если пытаться повысить минимальные показатели до 30 кадров в секунду, процесс так и останется неиграбельным. Ускорение MFG 5х и 6х, вероятно, лучше всего подойдёт для раскрытия возможностей мониторов с повышенной частотой обновления: при наличии нативных 90 кадров в секунду монитор с частотой 360 или 480 Гц станет вполне практичным вариантом. Важным нововведением станет динамический режим MFG с регулированием множителя для поддержания целевой частоты кадров. DLSS MFG с динамическим режимом и повышенными множителями дебютирует весной и сможет работать только на видеокартах Nvidia GeForce RTX 50. Некоторые из новых технологий остаются в разработке даже год спустя после первоначального анонса — направленная на сокращение задержек в играх Reflex 2, так и значится запланированной к выпуску в будущем.