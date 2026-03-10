Млечный Путь оказался внутри «блинчика» из тёмной материи

Обширное исследование, проведённое международной командой астрономов под руководством учёных из Университета Гронингена (Нидерланды), выявило неожиданную структуру местной Вселенной. Млечный Путь и вся Местная группа галактик (включая Андромеду) оказались погружены в огромный плоский слой тёмной материи, напоминающий по форме блин или лист. Эта модель лучше всего объяснила наблюдаемые в Местной группе явления — движение галактик и прочее.

Эта структура простирается примерно на 10 мегапарсек (около 33 млн световых лет) и имеет крупные пустоты (войды) сверху и снизу. Млечный Путь с компанией галактик погружён в эту структуру как начинка из ягод в пухлый блин.

Сделанное открытие объясняет несколько давних космологических загадок местного космоса без привлечения новой физики, полностью укладываясь в стандартную космологическую модель ΛCDM. Данные взяты не с потолка — анализ основан на наблюдениях за движением 31 изолированной галактики в окрестностях Местной группы. Эта информация собиралась десятилетиями.

Учёные сравнивали наблюдения с несколькими тысячами компьютерных симуляций эволюции Вселенной, начиная от перепадов плотности в эпоху рекомбинации, для чего использовались данные космического микроволнового фона. Только те модели, где основная масса (преимущественно тёмная материя) была сконцентрирована в конфигурации плоскости с растущей вдали от центра поверхностной плотностью, точно воспроизводили наблюдаемые пекулярные (собственные) скорости и распределение галактик.

Полученная «блинная» геометрия тёмной материи естественно объясняет существование Местного листа (фрагмента галактической нити) — плоской структуры, в которой расположены Млечный Путь и соседние галактики, а также Местной пустоты — одной из крупнейших наблюдаемых пустот поблизости. Гравитация плоского слоя выталкивает обычную материю перпендикулярно плоскости, формируя пустоты, а в самой плоскости ослабляет общее притяжение, направленное к центру Местной группы.

Важнейшее следствие работы — разрешение парадокса «тихого потока Хаббла»: вблизи нас галактики разбегаются на удивление равномерно и медленно, несмотря на массу Млечного Пути и Андромеды. Плоская конфигурация тёмной материи снижает эффект локального гравитационного торможения, не мешая галактикам Местной группы разбегаться почти идеально «по Хабблу», тем самым компенсируя «массовый» вклад, в том числе немалой по массе пары из Млечного Пути и Андромеды.