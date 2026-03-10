Сегодня 12 марта 2026
Млечный Путь оказался внутри «блинчика» из тёмной материи

Обширное исследование, проведённое международной командой астрономов под руководством учёных из Университета Гронингена (Нидерланды), выявило неожиданную структуру местной Вселенной. Млечный Путь и вся Местная группа галактик (включая Андромеду) оказались погружены в огромный плоский слой тёмной материи, напоминающий по форме блин или лист. Эта модель лучше всего объяснила наблюдаемые в Местной группе явления — движение галактик и прочее.

Источник изображений: Nature Astronomy 2026

Источник изображений: Nature Astronomy 2026

Эта структура простирается примерно на 10 мегапарсек (около 33 млн световых лет) и имеет крупные пустоты (войды) сверху и снизу. Млечный Путь с компанией галактик погружён в эту структуру как начинка из ягод в пухлый блин.

Сделанное открытие объясняет несколько давних космологических загадок местного космоса без привлечения новой физики, полностью укладываясь в стандартную космологическую модель ΛCDM. Данные взяты не с потолка — анализ основан на наблюдениях за движением 31 изолированной галактики в окрестностях Местной группы. Эта информация собиралась десятилетиями.

Учёные сравнивали наблюдения с несколькими тысячами компьютерных симуляций эволюции Вселенной, начиная от перепадов плотности в эпоху рекомбинации, для чего использовались данные космического микроволнового фона. Только те модели, где основная масса (преимущественно тёмная материя) была сконцентрирована в конфигурации плоскости с растущей вдали от центра поверхностной плотностью, точно воспроизводили наблюдаемые пекулярные (собственные) скорости и распределение галактик.

Полученная «блинная» геометрия тёмной материи естественно объясняет существование Местного листа (фрагмента галактической нити) — плоской структуры, в которой расположены Млечный Путь и соседние галактики, а также Местной пустоты — одной из крупнейших наблюдаемых пустот поблизости. Гравитация плоского слоя выталкивает обычную материю перпендикулярно плоскости, формируя пустоты, а в самой плоскости ослабляет общее притяжение, направленное к центру Местной группы.

Важнейшее следствие работы — разрешение парадокса «тихого потока Хаббла»: вблизи нас галактики разбегаются на удивление равномерно и медленно, несмотря на массу Млечного Пути и Андромеды. Плоская конфигурация тёмной материи снижает эффект локального гравитационного торможения, не мешая галактикам Местной группы разбегаться почти идеально «по Хабблу», тем самым компенсируя «массовый» вклад, в том числе немалой по массе пары из Млечного Пути и Андромеды.

Источник:

Теги: млечный путь, астрономия, вселенная, тёмная материя
