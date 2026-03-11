Сегодня 12 марта 2026
YouTube заработал на рекламе $40,4 млрд в 2025 году — больше, чем Disney, Paramount и WBD вместе взятые

По данным исследовательской компании Moffett Nathanson, которые приводит издание TechCrunch, рекламная выручка YouTube в 2025 году составила $40,4 млрд. Это больше, чем суммарные доходы от рекламы Disney, NBC, Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD), которые в совокупности заработали от рекламы $37,8 млрд.

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Примечательно, что ещё год назад расклад сил был противоположным. В 2024 году видеохостинг YouTube с результатом $36,1 млрд уступал четвёрке голливудских студий, которые все вместе заработали на рекламе $41,8 млрд. Однако стремительный рост платформы и одновременное снижение интереса к телевидению привело к тому, что «короли эфира» уступили место новому игроку. Традиционные студии, десятилетиями собиравшие аудиторию перед экранами с помощью дорогих блокбастеров и сериалов, сегодня столкнулись с растущими издержками производства и оттоком зрителей, особенно молодых.

Успех YouTube подкрепляется не только рекламными контрактами. Материнская компания Alphabet отчиталась о том, что общая выручка видеосервиса в 2025 году взлетела до $60 млрд, значительную часть из которой обеспечили подписки YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music, а также права на трансляцию NFL Sunday Ticket. Для сравнения: общая годовая выручка Netflix составила $45,2 млрд. При этом медиабизнес Disney, включающий все источники дохода, а не только рекламу, достиг $60,9 млрд.

Несмотря на триумф над Голливудскими студиями, YouTube пока далёк от лидерства в мировом масштабе. Например, Meta (владелец Facebook и Instagram) заработала на рекламе в 2025 году колоссальные $196,2 млрд. Тем не менее, рекламодатели все активнее мигрируют именно на YouTube, следуя за своей аудиторией. Только в четвёртом квартале 2025 года платформа привлекла $11,4 млрд.

Помимо рекламного бизнеса, YouTube наращивает инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). На этой неделе стало известно о расширении программы по тестированию технологии обнаружения дипфейков. Теперь доступ к ней получат государственные чиновники, политики и журналисты, что позволит им быстрее удалять контент, созданный ИИ с нарушением политики платформы.

Теги: youtube, финансовые результаты, реклама
