«Вдвое меньше, но вдвое лучше»: ZA/UM не считает Zero Parades: For Dead Spies сиквелом или духовным наследником Disco Elysium

Шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies станет для лондонской студии ZA/UM первым проектом после культового детектива Disco Elysium. Давление на команду велико, но разработчики расценивают это как «привилегию».

Источник изображений: ZA/UM

Сценаристы ZA/UM Сиим Синамяэ (Siim Sinamäe) и Хани Уотсон (Honey Watson) в интервью Polygon заявили, что студия не пытается сделать из Zero Parades следующую Disco Elysium или её духовного наследника.

«Слышать разговоры про духовного наследника довольно странно. Если у меня два ребёнка, я не считаю второго духовным наследником первого. Спасибо, первенец, за твою службу!» — шутит Синамяэ, который числится в ZA/UM с 2017 года.

Структурно Zero Parades и Disco Elysium довольно похожи

По словам Уотсон, структура Disco Elysium хорошо подходит для Zero Parades: For Dead Spies, однако история про шпиона заметно отличается от истории про полицейского, в том числе с психологической точки зрения.

Синамяэ подчеркнул, что ZA/UM не пытается дистанцировать две игры: «Мы не выдвигались на миссию отделить [Zero Parades от Disco Elysium]. Это мир сравнений, куда мы попали из-за нашей предыдущей игры и разговоров в интернете».

Основной источник вдохновения для Zero Parades — шпионские романы английского писателя Джона ле Карре

«Для нас это наиболее логичный подход. Мы держим качество на высоком уровне и смотрим, что можем сделать по-другому в повествовании. У нас есть внутренняя поговорка: вдвое меньше, но вдвое лучше», — объяснил Синамяэ.

Zero Parades: For Dead Spies выйдет в 2026 году сначала на PC (Steam, GOG, EGS), а затем на PS5. Обещают нелинейный сюжет, харизматичных персонажей и развитие идей Disco Elysium. В сервисе Valve до 16 марта доступна демоверсия.

Теги: zero parades: for dead spies, za/um, ролевая игра
