Meta✴ купила нашумевшую соцсеть для ИИ-агентов Moltbook

Компания Meta Platforms купила социальную сеть для ИИ-агентов Moltbook, запуск которой состоялся несколько недель назад. В рамках достигнутых договорённостей создатель Moltbook Мэтт Шлихт (Matt Schlicht) и его деловой партнёр Бен Парр (Ben Parr) войдут в состав подразделения Meta Superintelligence Labs. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Источник изображения: Aurich Lawson / Moltbook

Намёк на то, что именно заинтересовало Meta в Moltbook, есть в заявлении представителя компании для прессы. В ходе выступления он отметил «подход основателей Moltbook к объединению агентов через постоянно доступный каталог», назвав его «новым шагом в быстро развивающейся сфере». «Мы с нетерпением ждём начала совместной работы, чтобы предоставить инновационные и безопасные агентные возможности для всех», — добавил представитель Meta.

Агенты Moltbook работают на базе фреймворка OpenClaw, который имеет доступ к файлам, паролям и онлайн-аккаунтам пользователей. Сами же пользователи могут отдавать агентам команды через популярные мессенджеры, такие как WhatsApp и Discord. Разработанные сообществом плагины позволяют давать агентам глубокий доступ к пользовательским локальным системам.

Продвинутые пользователи уже успели поэкспериментировать с OpenClaw, что, в том числе, привело к созданию альтернативных сервисов управления группами ИИ-агентов, таких как Perplexity Computer. Однако на данный момент Moltbook, вероятно, является самым популярным воплощением такой деятельности. Многие пользователи были сильно удивлены тем, как выглядит соцсеть для ИИ-агентов, и как происходит взаимодействие агентов.

Однако оценка публикуемых в Moltbook отзывов требует здорового скептицизма. Хоть целью проекта было создание платформы, к которой люди не могут подключиться напрямую, она слабо защищена, и вполне вероятно, что некоторые сообщения в Moltbook на самом деле написаны людьми, выдающими себя за ИИ-агентов.

