Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар: олдскульный боевик Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch спустя 10 лет после анонса получил дату выхода

Разработчики из калифорнийской студии Interabang Entertainment при поддержке издательств Atari и Digital Eclipse объявили дату выхода олдскульного кооперативного боевика Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch.

Напомним, деньги на создание Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch в Interabang собирали ещё весной 2016 года через краудфандинговую платформу Fig, после чего новости о проекте появлялись редко.

Фанаты начали переживать за игру, но оказалось, что релиз как никогда близко. Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch поступит в продажу уже 20 апреля 2026 года для PC, PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.

Анонс сопровождался геймплейным трейлером с обращением режиссёра и автора вселенной игры Кевина Смита (Kevin Smith), а также стартом предзаказов. В российском Steam проект недоступен, а за рубежом стоит $20.

По сюжету Джей и молчаливый Боб отправляются в грандиозное путешествие из своего скромного магазина Quick Stop в Нью-Джерси к вратам самого ада, открытым мистическим торговым центром.

Игрокам в роли Джея и молчаливого Боба предстоит пробиваться через подростков с хоккейными клюшками, хипстеров, демонов и вдохновлённых фильмами по франшизе боссов, используя дерзкие комбо и вызывая помощников.

Обещают локальный кооператив на двоих, встречу знакомых фанатам Джея и молчаливого Боба персонажей, детализированные анимации и иллюстрации ручной выделки. Поддержка русского языка не заявлена.