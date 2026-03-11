Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Джей и молчаливый Боб наносят ответный у...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар: олдскульный боевик Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch спустя 10 лет после анонса получил дату выхода

Разработчики из калифорнийской студии Interabang Entertainment при поддержке издательств Atari и Digital Eclipse объявили дату выхода олдскульного кооперативного боевика Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch.

Источник изображений: Interabang Entertainment

Источник изображений: Interabang Entertainment

Напомним, деньги на создание Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch в Interabang собирали ещё весной 2016 года через краудфандинговую платформу Fig, после чего новости о проекте появлялись редко.

Фанаты начали переживать за игру, но оказалось, что релиз как никогда близко. Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch поступит в продажу уже 20 апреля 2026 года для PC, PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.

Анонс сопровождался геймплейным трейлером с обращением режиссёра и автора вселенной игры Кевина Смита (Kevin Smith), а также стартом предзаказов. В российском Steam проект недоступен, а за рубежом стоит $20.

По сюжету Джей и молчаливый Боб отправляются в грандиозное путешествие из своего скромного магазина Quick Stop в Нью-Джерси к вратам самого ада, открытым мистическим торговым центром.

Игрокам в роли Джея и молчаливого Боба предстоит пробиваться через подростков с хоккейными клюшками, хипстеров, демонов и вдохновлённых фильмами по франшизе боссов, используя дерзкие комбо и вызывая помощников.

Обещают локальный кооператив на двоих, встречу знакомых фанатам Джея и молчаливого Боба персонажей, детализированные анимации и иллюстрации ручной выделки. Поддержка русского языка не заявлена.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
По культовому мультсериалу «Хи-Мен и властелины вселенной» скоро выйдет олдскульный боевик от авторов Terminator 2D: No Fate
Amazon закроет кооперативный платформер King of Meat спустя полгода после релиза — рассчитывали на 100 тысяч игроков, а получили 320 (не тысяч)
It Takes Two на колёсах: анонсировано кооперативное приключение WheelMates про радиоуправляемые машинки
«Вдвое меньше, но вдвое лучше»: ZA/UM не считает Zero Parades: For Dead Spies сиквелом или духовным наследником Disco Elysium
Британские музыканты обвинили Valve в нарушении авторских прав
Моддер прокачал легендарный шутер Quake III Arena с помощью трассировки пути
Теги: jay and silent bob: chronic blunt punch, interabang entertainment, atari, digital eclipse, экшен
jay and silent bob: chronic blunt punch, interabang entertainment, atari, digital eclipse, экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.