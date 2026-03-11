Все открытые в «Яндекс Браузере» страницы теперь можно обсуждать с «Алисой AI»

На любой странице, которая открывается в «Яндекс Браузере», теперь можно вести диалог с помощником на основе искусственного интеллекта «Алиса AI». Нейросеть способна проанализировать любые доступные материалы и сгенерировать на их основе новый текст.

Чтобы начать диалог с ИИ-помощником, нужно нажать кнопку «Спросить Алису AI» в правом верхнем углу «Яндекс Браузера», после чего его окно разделится на две части («сплитвью»): основное содержимое окажется слева, а чат с нейросетью — справа. «Алиса AI» предложит собственные варианты вопросов на основе содержимого в основной области, но можно ввести и свой произвольный вопрос. ИИ способен изучить любой контент. Помимо собственно веб-страницы, это может быть файл PDF или видеоролик. Материалы в основной области могут быть некопируемыми и некликабельными — «Алиса AI» всё равно их проанализирует, даст ответы на вопросы и при необходимости сгенерирует собственный текст.

В качестве примеров «Яндекс» приводит не самые простые сценарии. В «Браузере» можно открыть видеообзор нескольких смартфонов сразу — ИИ проанализирует его, сравнит характеристики устройств и напишет, например, текст для блога, у какого из гаджетов наиболее качественная камера. Даже статический контент может быть некликабельным, например, при подготовке к математической олимпиаде или к экзамену в ГАИ — «Алиса AI» разъяснит любую изложенную тему более простыми словами и придумает схожие задачи, чтобы помочь пользователю усвоить ход их решения.

Режимом «сплитвью» могут воспользоваться все новые пользователи «Яндекс Браузера», и в ближайшем будущем он появится у всей аудитории программы.