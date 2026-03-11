Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль

Активно развивающая центры обработки данных американская компания Oracle давно вышла из тени своего классического амплуа, и теперь может считаться крупным игроком сегмента ИИ-инфраструктуры. Подводя итоги очередного фискального квартала, руководство Oracle выразило уверенность, что бум ИИ сохранится на протяжении 2027 года, как минимум.

По меньшей мере, это позволит выручке Oracle в серверном сегменте превосходить ожидания аналитиков на протяжении значительной части 2027 года, как отмечает Reuters со ссылки на комментарии её представителей, сделанные на квартальной отчётной конференции. Подобные заявления повлекли рост курса акций Oracle на 8,3 % после закрытия торгов в США.

Ожидаемая выручка Oracle по действующим контрактам по итогам минувшего квартала выросла на 325 % до $553 млн, превысив ожидания рынка. Основной прирост ожидаемой выручки компании обеспечили крупные контракты в сфере ИИ, не требующие привлечения ею заёмных средств. Прогноз по выручке на 2027 фискальный год Oracle подняла до $90 млрд, превзойдя ожидания аналитиков с их усреднённой суммой $86,6 млрд. Аналитики отмечают, что в своём стремлении активно расширять ИИ-инфраструктуру Oracle не стесняется занимать финансовые ресурсы, и для многих инвесторов состояние её дел служит своего рода индикатором ситуации в отрасли.

В той части инфраструктуры Oracle, которая подразумевает аренду ускорителей Nvidia, норма прибыли компании будет лежать в диапазоне от 30 до 40 %, но до 20 % расходов клиентов Oracle в облачном сегменте будет направлять на инвестиции в другие виды сервисов. В частности, сегмент СУБД способен обеспечить от 60 до 80 % по норме прибыли. В целом, это позволяет облачному бизнесу компании не только расти, но и поддерживать достойную прибыльность.

Основатель корпорации Ларри Эллисон (Larry Ellison) на квартальном мероприятии пояснил, что Oracle использует генеративный ИИ для создания новых продуктов типа «ПО как сервис» под контролем множества небольших групп собственных инженеров. Соответствующие сервисы затем успешно интегрируются в различных сферах, включая здравоохранение или финансовые услуги, поэтому основатель компании не считает нужным переживать по поводу конкуренции между специалистами Oracle и искусственным интеллектом.

Всего по итогам прошлого квартала, который завершился 28 февраля, Oracle получила $17,19 млрд выручки, превзойдя ожидания аналитиков. Её прогноз по удельной прибыли на одну акцию в диапазоне от $1,96 до $2 на текущий фискальный квартал также превосходит ожидания рынка. В текущем квартале выручка компании должна вырасти на величину от 19 до 21 %, что примерно соответствует прогнозам аналитиков. Выручка Oracle в облачном сегменте должна вырасти сразу на 46–50 % до почти $10 млрд.