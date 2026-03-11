Сегодня 12 марта 2026
Спустя почти девять лет после релиза Fortnite: Save the World наконец станет условно-бесплатной

До того, как стать условно-бесплатной королевской битвой, Fortnite была платным кооперативным лутер-шутером с элементами выживания и называлась Fortnite: Save the World. Скоро классический режим пойдёт по пути своего последователя.

Источник изображений: Epic Games

Источник изображений: Epic Games

Напомним, Fortnite: Save the World вышла в июле 2017 года на PC, PS4 и Xbox One. Игра стоила от $40 и предлагала вместе с друзьями отражать атаки монстров, в том числе за счёт возведения защитных сооружений.

Как стало известно, спустя почти девять лет с релиза Fortnite: Save the World («Сражение с Бурей» в русской локализации) всё-таки перейдёт на условно-бесплатную модель. Это произойдёт уже 16 апреля.

Условно-бесплатная Fortnite: Save the World будет доступна на PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Анонс сопровождался новым трейлером.

Уже 12 марта в 3:00 по Москве Epic Games приостановит все покупки в «Сражении с Бурей», а пока призывает пройти предварительную регистрацию — чем больше игроков это сделает, тем больше внутриигровых наград получит сообщество.

Всего за прохождение предварительной регистрации в «Сражении с Бурей» предполагается три награды — за достижение 300 тыс. зарегистрированных игроков, 700 тыс. и 1 млн (экипировка Изморози).

В благодарность за девять лет сражений на релизе условно-бесплатной версии текущие игроки получат усилители, купоны и золото. Основатели продолжат получать В-баксы за задания, предупреждения, миссии по обороне и испытания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
