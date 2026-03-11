Сегодня 12 марта 2026
Последний оплот: Panasonic завалили зака...
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка

Panasonic прилагает героические усилия, чтобы удовлетворить резко подскочивший спрос на свою флагманскую систему Blu-ray-рекордеров в Японии. Рекордер модели DMR-ZR1 неожиданно стал настолько дефицитным товаром, что компании пришлось извиняться перед своими клиентами. Став «последним бойскаутом» на рынке Blu-ray-рекордеров, Panasonic столкнулась с тем, что инвесторы и трейдеры называют «отскоком дохлой кошки» — коротким ростом актива после сильного падения.

Источник изображений: Panasonic

Источник изображений: Panasonic

По этому поводу Panasonic выпустила специальный пресс-релиз, озаглавленный «Уведомление и извинения относительно поставок продукции», в котором, в частности, компания признаёт, что «получила гораздо больше заказов, чем ожидала, на Blu-ray-рекордер DMR-ZR1». Panasonic пообещала «укрепить производственную систему» и «увеличить производство и приложить все усилия для скорейшей поставки продукции».

Скорее всего, Panasonic сможет найти способы увеличить количество выпускаемых устройств, используя уже имеющееся оборудование или перенаправив производственные мощности с менее популярных Blu-ray-устройств в своей линейке. Инвестиции в новое специализированное оборудование для производства Blu-ray-дисков кажутся неразумными в поддержку этого, к сожалению, умирающего формата.

Panasonic DMR-ZR1 — это не новый продукт, он был представлен ещё в 2022 году. Но это флагманский рекордер, который Panasonic называет «высшим классом в истории DIGA». На официальных страницах продукта отмечается высокое качество сборки, соответствующее имиджу этого премиального оборудования. По словам Panasonic, корпус устройства разделён на четыре независимых отсека для минимизации шума, наводок и помех между блоком питания, приводом Blu-ray, жёстким диском и материнской платой. Компания оценивает DMR-ZR1 в 363 730 иен (≈$2300).

Сообщение Panasonic о возникших трудностях в удовлетворении спроса на Blu-ray ТВ-рекордеры в Японии последовало вскоре после ухода Sony с этого рынка. Ещё один крупный игрок на рынке Blu-ray, компания LG, ушла с этого рынка годом ранее. Благодаря отсутствию конкурентов Panasonic получила прекрасный шанс на кратковременный всплеск продаж, который вряд ли останется стабильным в долгосрочной перспективе.

Panasonic и ранее занимала уникально сильную позицию на этом рынке, поскольку была основным поставщиком компонентов Blu-ray-рекордеров для других производителей. На форумах и в чатах энтузиастов говорится, что Sony и LG платили Panasonic за оптические приводы, чипы и прошивки. Таким образом, превосходная вертикальная интеграция Panasonic сыграет компании в этом случае на руку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: blu-ray, blu-ray panasonic, рекордер, уход
