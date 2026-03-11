Сегодня 12 марта 2026
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран

На этой неделе Apple начала поставки портативных компьютеров MacBook Neo. На этом фоне авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился своими соображениями о первом доступном ноутбуке компании стоимостью $599, а также озвучил свежие ожидания по срокам появления MacBook Pro и MacBook Air с OLED-дисплеями.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Прогнозы Куо относительно MacBook Neo заслуживают доверия хотя бы потому, что ещё в июне прошлого года аналитик говорил, что Apple выпустит устройство с 13-дюймовым дисплеем и процессором A18 Pro в четвертом квартале 2025 года или начале первого квартала 2026 года. Конечно, сейчас уже не начало квартала, но остальные озвученные Куо детали оказались весьма точными. Он также говорил, что Apple выпустит ноутбук в серебристом, синем, розовом и жёлтом цветовых вариантах, что соответствует предлагаемым вариантам исполнения корпуса MacBook Neo.

В прошлом году Куо прогнозировал, что продажи MacBook Neo составят 5-7 млн устройств в 2026 году. С учётом немного более позднего запуска устройства Куо скорректировал прогноз до 4,5-5 млн единиц, причём 2-2,5 млн ноутбуков будут реализованы в первом полугодии. Он также добавил, что в настоящее время компания Quanta является эксклюзивным сборщиком MacBook Neo, но в ближайшем будущем к ней может присоединиться Foxconn. Заглядывая ещё дальше в будущее, Куо предположил, что на контракт по сборке MacBook Neo также может претендовать Luxsource.

Ещё более интересны высказывания Куо о сенсорном экране. «Изначально ожидалось, что Neo 2 будет оснащён сенсорной панелью для конкуренции с Chromebook, более 50 % которых поддерживает сенсорное управление. Мои последние данные из отраслевых источников указывают на то, что Neo 2 может не получить этого», — сообщил Куо.

Учитывая, что основная цель MacBook Neo заключается в том, чтобы вывести MacBook на рынок устройств стоимостью $600, отсутствие поддержки сенсорного управления не является чем-то удивительным. Вместо этого ожидается, что первым в истории MacBook с поддержкой сенсорного управления станет устройство премиального сегмента. Однако наличие сенсорного экрана не обязательно означает высокую стоимость устройства, так что был озвучен лишь один из возможных сценариев развития.

Вместе с этим Куо подтвердил недавнее сообщение журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) о готовящемся запуске новых MacBook Pro с OLED-дисплеями. По мнению Куо, такое устройство будет представлено в конце 2026 года или начале 2027 года. Он также добавил, что Apple планирует выпустить MacBook Air с OLED-дисплеем, но, по данным аналитика, это произойдёт лишь в 2028-2029 годах.

Источник:

