Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов

Аппаратное и программное обеспечение, перегруженное рекламой, стало неотъемлемой частью современной жизни, но бывают случаи, когда погоня за прибылью заходит слишком далеко. Телевизоры Hisense подверглись критике за показ неотключаемой рекламы при переключении входов, включении телевизора, переходе на главный экран и даже при переключении каналов. Это затронула даже тех пользователей, которые отключили все связанные с рекламой опции.

Затронутые модели — это в основном, но не исключительно, бюджетные устройства с операционной системой Hisense VIDAA, недавно переименованной в Home OS. Эта операционная система также лицензируется многими другими брендами, в том числе Schneider, Akai и Loewe.

Самое раннее сообщение о неотключаемой рекламе датируется 2022 годом. Со временем подобные жалобы участились, некоторые владельцы сообщали, что вынуждены смотреть рекламу при включении телевизора. В последние две недели стали поступать сообщения о более агрессивной тактике производителя — показе рекламы при переключении входов и каналов. Большинство сообщений поступают от британских и испанских пользователей, также появлялись жалобы и скриншоты телевизора на немецком языке.

Среди предложений по отключению рекламы — смена DNS-серверов телевизора или полное отключение его от интернета. Довольно распространённым решением является обращение в службу поддержки Hisense с использованием уникального идентификатора телевизора по адресу service.tv.au@hisense.com. Пользователи, обратившиеся в службу поддержки, сообщили, что реклама на их телевизорах была отключена, что поднимает вопрос о том, управляет ли Hisense показом рекламы на стороне рекламного сервера или же имеет более глубокий доступ к рассматриваемым телевизорам.

Поток жалоб и обращений пользователей вынудил Hisense выпустил обращение к клиентам, которое, пожалуй, вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Компания заявила, что реклама не мешала владельцам «нормально использовать свои устройства» и что реклама была частью «выборочных тестов на испанском рынке», предназначенных для «оценки определённых рекламных форматов, связанных с бесплатным контентом на самой платформе».

По мнению компании, тест ни в коем случае не повлиял на стандартную функциональность устройства и не ограничил доступ к его основным функциям. Hisense утверждает, что «пользователи могли и могут продолжать нормально использовать все HDMI-входы, внешние устройства, консоли, приложения для потокового вещания по подписке или стандартные трансляции без каких-либо перерывов или обязательств по просмотру рекламы». Hisense также сообщила, что это было временное и завершённое рыночное тестирование и заверила, что использование телевизора и его основных функций не зависит от просмотра рекламы.

Учитывая, что жалобы пользователей поступают из разных стран и за длительный период времени, а также наличие у Hisense австралийского адреса электронной почты, ситуация после заявления компании яснее не стала. Хотя в заявлении Hisense утверждается, что «тестирование» рекламы было ограничено региональными рамками, продолжающиеся жалобы свидетельствуют о том, что показ такой рекламы более распространён и длится дольше, чем заявляет компания.