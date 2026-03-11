Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Телевизоры Hisense начали показывать нео...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов

Аппаратное и программное обеспечение, перегруженное рекламой, стало неотъемлемой частью современной жизни, но бывают случаи, когда погоня за прибылью заходит слишком далеко. Телевизоры Hisense подверглись критике за показ неотключаемой рекламы при переключении входов, включении телевизора, переходе на главный экран и даже при переключении каналов. Это затронула даже тех пользователей, которые отключили все связанные с рекламой опции.

Источник изображений: Hisense

Источник изображений: Hisense

Затронутые модели — это в основном, но не исключительно, бюджетные устройства с операционной системой Hisense VIDAA, недавно переименованной в Home OS. Эта операционная система также лицензируется многими другими брендами, в том числе Schneider, Akai и Loewe.

Самое раннее сообщение о неотключаемой рекламе датируется 2022 годом. Со временем подобные жалобы участились, некоторые владельцы сообщали, что вынуждены смотреть рекламу при включении телевизора. В последние две недели стали поступать сообщения о более агрессивной тактике производителя — показе рекламы при переключении входов и каналов. Большинство сообщений поступают от британских и испанских пользователей, также появлялись жалобы и скриншоты телевизора на немецком языке.

Среди предложений по отключению рекламы — смена DNS-серверов телевизора или полное отключение его от интернета. Довольно распространённым решением является обращение в службу поддержки Hisense с использованием уникального идентификатора телевизора по адресу service.tv.au@hisense.com. Пользователи, обратившиеся в службу поддержки, сообщили, что реклама на их телевизорах была отключена, что поднимает вопрос о том, управляет ли Hisense показом рекламы на стороне рекламного сервера или же имеет более глубокий доступ к рассматриваемым телевизорам.

Поток жалоб и обращений пользователей вынудил Hisense выпустил обращение к клиентам, которое, пожалуй, вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Компания заявила, что реклама не мешала владельцам «нормально использовать свои устройства» и что реклама была частью «выборочных тестов на испанском рынке», предназначенных для «оценки определённых рекламных форматов, связанных с бесплатным контентом на самой платформе».

По мнению компании, тест ни в коем случае не повлиял на стандартную функциональность устройства и не ограничил доступ к его основным функциям. Hisense утверждает, что «пользователи могли и могут продолжать нормально использовать все HDMI-входы, внешние устройства, консоли, приложения для потокового вещания по подписке или стандартные трансляции без каких-либо перерывов или обязательств по просмотру рекламы». Hisense также сообщила, что это было временное и завершённое рыночное тестирование и заверила, что использование телевизора и его основных функций не зависит от просмотра рекламы.

Учитывая, что жалобы пользователей поступают из разных стран и за длительный период времени, а также наличие у Hisense австралийского адреса электронной почты, ситуация после заявления компании яснее не стала. Хотя в заявлении Hisense утверждается, что «тестирование» рекламы было ограничено региональными рамками, продолжающиеся жалобы свидетельствуют о том, что показ такой рекламы более распространён и длится дольше, чем заявляет компания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hisense открыла в Москве фирменный магазин в формате shop-in-shop
Hisense анонсировала первый в мире экран на RGBY MicroLED — 163-дюймовый 163MX
Китайские телевизоры захватывают мир — Samsung и LG теряют рынок, пока доли TCL и Hisense растут
ViewSonic выпустила 27-дюймовый игровой IPS-монитор, который стоит $85
TCL представила двухрежимный 31,5-дюймовый OLED-монитор с 4K@240 Гц и 1080p@480 Гц
Мировые поставки экранов для смартфонов в 2026 году сократятся на 7,3 % — виноват снова дефицит памяти
Теги: телевизоры, hisense, неотключаемая реклама
телевизоры, hisense, неотключаемая реклама
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.