Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud

Спустя год после анонса и проверок регуляторов Google завершила поглощение компании Wiz, специализирующейся на кибербезопасности, за рекордные $32 млрд. Стартап, ранее отказавшийся от продажи за $23 млрд, поможет техногиганту создать единую защиту для облачной среды Google Cloud и бороться с новыми типами уязвимостей, исходящими от вайб-кодинга.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Данная покупка стала самым крупным приобретением за всю историю существования Google, подчёркивает издание TechCrunch. Компания Wiz предоставляет платформу безопасности, защищающую крупные облачные среды путём предотвращения угроз и реагирования на них. Несмотря на вхождение в состав подразделения Google Cloud, Wiz сохранит собственный бренд и приверженность обеспечению безопасности клиентов во всех облачных средах.
Сделка состоялась после того, как в прошлом году годовая выручка Wiz превысила отметку в $1 млрд. В заявлении представителей Google сказано, что «данное приобретение является инвестицией Google Cloud, направленной на улучшение облачной безопасности и предоставление организациям возможности быстро и безопасно вести разработки на любых облачных или ИИ-платформах». Поскольку крупные организации всё чаще работают в различных облачных средах, включая AWS, Azure и Oracle Cloud, наличие Wiz позволит Google привлечь больше корпоративных клиентов с помощью мультиоблачной платформы безопасности.
Компании совместно будут работать над созданием единой платформы для ускоренного устранения угроз, что особенно актуально на фоне роста популярности атак при помощи вайб-кодинга. Изначально Google обратилась к Wiz в 2024 году с предложением в $23 млрд, но получила отказ. Генеральный директор Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport) тогда отметил, что бизнес способен вырасти до гораздо больших масштабов. Переговоры возобновились в начале 2025 года, а в марте было объявлено о новой сумме сделки. Она была закрыта после получения одобрения регуляторов США в ноябре 2025 года и ЕС в феврале 2026 года.
Источник: