Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud

Спустя год после анонса и проверок регуляторов Google завершила поглощение компании Wiz, специализирующейся на кибербезопасности, за рекордные $32 млрд. Стартап, ранее отказавшийся от продажи за $23 млрд, поможет техногиганту создать единую защиту для облачной среды Google Cloud и бороться с новыми типами уязвимостей, исходящими от вайб-кодинга.

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

Данная покупка стала самым крупным приобретением за всю историю существования Google, подчёркивает издание TechCrunch. Компания Wiz предоставляет платформу безопасности, защищающую крупные облачные среды путём предотвращения угроз и реагирования на них. Несмотря на вхождение в состав подразделения Google Cloud, Wiz сохранит собственный бренд и приверженность обеспечению безопасности клиентов во всех облачных средах.

Сделка состоялась после того, как в прошлом году годовая выручка Wiz превысила отметку в $1 млрд. В заявлении представителей Google сказано, что «данное приобретение является инвестицией Google Cloud, направленной на улучшение облачной безопасности и предоставление организациям возможности быстро и безопасно вести разработки на любых облачных или ИИ-платформах». Поскольку крупные организации всё чаще работают в различных облачных средах, включая AWS, Azure и Oracle Cloud, наличие Wiz позволит Google привлечь больше корпоративных клиентов с помощью мультиоблачной платформы безопасности.

Компании совместно будут работать над созданием единой платформы для ускоренного устранения угроз, что особенно актуально на фоне роста популярности атак при помощи вайб-кодинга. Изначально Google обратилась к Wiz в 2024 году с предложением в $23 млрд, но получила отказ. Генеральный директор Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport) тогда отметил, что бизнес способен вырасти до гораздо больших масштабов. Переговоры возобновились в начале 2025 года, а в марте было объявлено о новой сумме сделки. Она была закрыта после получения одобрения регуляторов США в ноябре 2025 года и ЕС в феврале 2026 года.

Теги: google, wiz
