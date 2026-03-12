Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты В WhatsApp появились аккаунты для самых ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители

Администрация службы мгновенных сообщений WhatsApp решила откликнуться на призывы общественности и экспертов и развернула новую функцию на платформе — учётные записи под управлением родителя. С этой функцией родители или опекуны смогут контролировать использование WhatsApp детьми, которые не достигли подросткового возраста.

Источник изображения: WhatsApp

Источник изображения: WhatsApp

Внешние средства управления помогут, например, ограничить возможности WhatsApp только звонками и обменом сообщениями. Для настройки этой функции потребуются два устройства: принадлежащее родителю и купленное для ребёнка. Родитель может управлять подконтрольным аккаунтом, контролировать, с кем общается ребёнок, и в какие группы он может вступать. Родителю доступен просмотр запросов на переписку от неизвестных контактов и настройки конфиденциальности принадлежащего ребёнку аккаунта.

Ребёнок не имеет возможности управлять средствами родительского контроля — они открываются при вводе PIN-кода. Это значит, что просмотр и настройки конфиденциальности в подконтрольной учётной записи доступны только родителю, он же управляет контентом, который видят дети. Функция аккаунтов под управлением родителя будет развёртываться в WhatsApp постепенно в течение ближайших месяцев, уточнили в администрации сервиса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WhatsApp готовит платную подписку с расширенной персонализацией и эксклюзивными стикерами
Meta✴ уступила ЕС и пустит сторонних ИИ-ботов в WhatsApp, но им это может влететь в копеечку
WhatsApp работает над функцией отложенных сообщений
Россияне массово пожаловались на сбои в работе Telegram
ФАС: запрет на рекламу в YouТube и Telegram наступит тогда, когда к ним официально ограничат доступ
Российские компании начали замораживать рекламу в Telegram после заявления ФАС
Теги: whatsapp, мессенджер, родительский контроль
whatsapp, мессенджер, родительский контроль
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК 53 мин.
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом 2 ч.
YouTube начал массово показывать непропускаемые 30-секундные рекламные ролики 2 ч.
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала 3 ч.
Google завершила сделку по покупке Wiz за $32 млрд, обеспечив облачным клиентам новые инструменты защиты 3 ч.
«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже 3 ч.
Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой 4 ч.
В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители 5 ч.
Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада 6 ч.
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса» 6 ч.
Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake 15 мин.
Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung 22 мин.
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей 23 мин.
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустила ракету Alpha после серии неудач 2 ч.
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд 3 ч.
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего 3 ч.
Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом» 3 ч.
Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX 3 ч.
Amazon потребовала заблокировать запуск миллиона спутников-ЦОД SpaceX — и сама попала под критику 4 ч.
Intel представила чип Heracles, который в 5000 раз быстрее серверных процессоров в вычислениях с FHE 4 ч.