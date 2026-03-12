В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители

Администрация службы мгновенных сообщений WhatsApp решила откликнуться на призывы общественности и экспертов и развернула новую функцию на платформе — учётные записи под управлением родителя. С этой функцией родители или опекуны смогут контролировать использование WhatsApp детьми, которые не достигли подросткового возраста.

Внешние средства управления помогут, например, ограничить возможности WhatsApp только звонками и обменом сообщениями. Для настройки этой функции потребуются два устройства: принадлежащее родителю и купленное для ребёнка. Родитель может управлять подконтрольным аккаунтом, контролировать, с кем общается ребёнок, и в какие группы он может вступать. Родителю доступен просмотр запросов на переписку от неизвестных контактов и настройки конфиденциальности принадлежащего ребёнку аккаунта.

Ребёнок не имеет возможности управлять средствами родительского контроля — они открываются при вводе PIN-кода. Это значит, что просмотр и настройки конфиденциальности в подконтрольной учётной записи доступны только родителю, он же управляет контентом, который видят дети. Функция аккаунтов под управлением родителя будет развёртываться в WhatsApp постепенно в течение ближайших месяцев, уточнили в администрации сервиса.