Газированная вода помогает геймерам меньше уставать и лучше фокусироваться, выяснили учёные

Группа японских учёных опубликовала в журнале Computers in Human Behavior Reports работу, в которой показала, что по сравнению с обычной негазированной водой употребление газированной воды (без сахара и кофеина) помогает геймерам лучше сохранять фокус на происходящем и снижает когнитивную усталость во время длительных игровых сессий. В той же мере это может относиться к умственной работе и концентрации в других сферах деятельности, что пока не изучалось.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

В эксперименте участвовали 14 молодых геймеров, которые в случайном порядке проходили две трёхчасовые сессии игры в виртуальный футбол, потребляя либо газированную, либо простую воду. Учёные измеряли субъективную усталость, уровень удовольствия от игры, способность фокусироваться на задаче, размер зрачков как объективный маркер утомления, а также игровые показатели, такие как количество фолов, эффективность атаки и защиты.

Результаты показали, что газированная вода ощутимо замедляла рост чувства усталости, повышала удовольствие от процесса и лучше влияла на когнитивные возможности игроков. Кроме того, она предотвращала типичное сужение зрачков при утомлении мозга и приводила к меньшему числу фолов в игре при сохранении общего уровня производительности. Параметры сердечного ритма, уровня глюкозы в крови и кортизола в слюне от вида употребляемой воды не различались, что подчёркивает отсутствие влияния той или иной жидкости на физиологический стресс.

Авторы предполагают, что положительный эффект связан со стимуляцией углекислым газом сенсорных рецепторов в горле (в частности TRP-каналов), что активирует ствол мозга и префронтальную кору, помогая бороться с когнитивным истощением без использования стимуляторов вроде кофеина. Это делает газированную воду потенциально полезной и безопасной альтернативой для длительных киберспортивных соревнований.

Однако исследование имеет ряд ограничений: очень маленькую выборку (всего 14 человек), частичное финансирование со стороны производителя газированных напитков (хотя авторы заявляют о независимости анализа) и отсутствие прямого изучения механизма действия. Для подтверждения выводов требуются более масштабные и независимые работы, а также сравнение с другими напитками, такими как кофе или энергетики.

В целом это интересное наблюдение с некоторой научной базой. Поскольку в большинстве случаев употребление чистой газированной воды не наносит вреда здоровью, этот «лайфхак» смело можно брать на вооружение — и не только геймерам. Это может помочь бороться с выгоранием программистам и офисным работникам, а также сохранить внимание водителям и людям во многих других ситуациях.

Источник:

Теги: геймеры, здоровье, выгорание
