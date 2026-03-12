Сегодня 12 марта 2026
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд

Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке вызвал опасения у тех, кто отвечает за реализацию планов Саудовской Аравии инвестировать в игровую отрасль $38 млрд и сделать страну мировым центром компьютерных игр, передаёт Bloomberg.

Источник изображения: Florian Olivo / unsplash.com

«Эта эскалация, очевидно, не идёт региону на пользу и, вероятно, изменит или охладит восприятие [Саудовской Аравии] как стабильного и спокойного места, куда людям хочется приезжать. Надеюсь, она окажется непродолжительной, и мы вернёмся к работе», — заявил гендиректор Savvy Games Брайан Уорд (Brian Ward). Компания принадлежит Саудовскому государственному инвестиционному фонду — он активно инвестирует средства в привлечение геймеров со всего мира для участия в киберспортивных соревнованиях и других мероприятиях.

Планы включают в себя игровой район Киддия-Сити — расположенный неподалёку от Эр-Рияда строящийся развлекательный центр, где находится штаб-квартира Savvy. Киддия-Сити получил название «первого города, построенного для игр»: здесь есть парки развлечений, поля для гольфа, студии для творческой работы и площадки для киберспортивных турниров. За семь недель Esports World Cup в минувшем году здесь побывали три миллиона человек.

Недавние атаки Ирана на Саудовскую Аравию подрывают веру бизнеса в то, что страна может стать культурным центром игровой индустрии, спорта и развлечений — королевство реализует план по диверсификации экономики «Видение 2030», предполагающий отказ от нефти. К настоящему моменту инвестиции Savvy составили более $13 млрд, в том числе $2 млрд в инфраструктуру для киберспорта. Компания планирует развивать собственные игровые студии и привлекать таланты мирового уровня. Стратегия предполагает привлечение иностранных инвестиций в игровую отрасль Саудовской Аравии, а также «привлечение туда крупных компаний, обеспечение лидерства и создание рабочих мест». В расположенной в Эр-Рияде студии Steer Studios работают около 90 человек. Сегодня 35 % выручки Savvy приходится на восточный регион, сообщил гендиректор компании — он надеется довести этот показатель до 50 %.

Государственный фонд также выступил инвестором в сделке по покупке Electronic Arts за $55 млрд — компании, ответственной за такие наименования как Battlefield, The Sims и Madden NFL. Savvy не участвует в сделке напрямую, но гендиректор компании допустил, что EA может перейти под её управление.

Теги: саудовская аравия, игры, инвестиции, иран
