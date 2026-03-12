YouTube начал массово показывать непропускаемые 30-секундные рекламные ролики

В последние годы популярность YouTube на телевизорах неуклонно росла, и Google не могла не монетизировать это достижение. Со 2 марта в предназначенной для телевизоров версии приложения появилась реклама формата VRC Non-skip, которая не проматывается.

Рекламодателям Google обещает преимущества от нового формата. В частности, ролики для телевизоров оптимизированы для показа на больших экранах и «гарантируют, что ваше сообщение будет показано полностью». Платформа при помощи искусственного интеллекта подбирает наилучший формат для рекламы в зависимости от платформы и типа контента: это могут быть 6-, 15- или 30-секундные ролики — последние предназначаются для телевизоров. Наконец, формат предполагает более широкий охват уникальных зрителей.

Впервые о 30-секундных рекламных роликах в приложении YouTube для телевизоров Google объявила ещё в 2023 году, и теперь этот формат запускается официально для широкой аудитории, но развёртываться он будет не сразу, а постепенно, предупредили в компании. Главный вопрос теперь — как отреагирует большинство зрителей YouTube. Значительное присутствие рекламы на платформе помогает понять, почему люди всё чаще пользуются её блокировщиками. Людям останется либо смириться, либо отказаться от YouTube на телевизоре, либо всё-таки оформить подписку YouTube Premium — если не сработают радикальные меры.