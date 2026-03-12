11 марта 2026 года с космодрома Ванденберг (Калифорния) компания Firefly Aerospace успешно осуществила запуск ракеты Alpha. Старт произошёл в 17:50 по местному времени (12 марта в 03:50 мск). Ракета вышла на орбиту, выполнила повторный запуск двигателя второй ступени и доставила в нужную позицию демонстрационную полезную нагрузку в интересах компании Lockheed Martin.

Этот полёт стал седьмым для ракеты Alpha и первым успешным орбитальным запуском компании после длительного перерыва. Предыдущие неудачи серьёзно затормозили программу. В апреле 2025 года шестой полёт Alpha закончился аварией — первая ступень разрушилась после разделения, полезная нагрузка была потеряна. Ещё одно серьёзное происшествие произошло в сентябре 2025 года, когда первая ступень ракеты взорвалась во время наземного огневого испытания на полигоне в Техасе.

Причиной назвали технологическую ошибку при сборке — загрязнение технической жидкости, которое привело к возгоранию в одном из двигателей. Инцидент не был связан с конструктивным дефектом ракеты, однако потребовал замены ступени и дополнительных проверок. Успешный запуск 11 марта 2026 года стал важной вехой для Firefly Aerospace — техасской компании, разрабатывающей малые ракеты-носители и лунные посадочные аппараты. С лунными модулями у компании как раз всё хорошо. В отличие от платформ конкурентов, они мягко садятся на лунную поверхность не опрокидываясь при этом.

В своё время компанию Firefly Aerospace организовал украинский бизнесмен Максим Поляков или, по крайней мере, принял участие в её создании. В 2021 году власти США потребовали продать его долю в компании партнёру за символическую сумму в $1.

Сегодняшний запуск носил тестовый характер: помимо доставки на орбиту демонстратора, он дал возможность проверить ключевые улучшения для будущей версии Alpha Block II (новую авионику, улучшенную теплозащиту и другое). Эти доработки должны быть полностью внедрены уже во время следующего полёта. Возвращение к полётам после двух серьёзных аварий 2025 года демонстрирует способность компании быстро устранять проблемы и восстанавливать доверие заказчиков и инвесторов. Всего из семи запусков три были признаны успешными, что для новой ракеты совсем неплохо.