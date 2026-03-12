«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель

На умных устройствах «Яндекса» — смарт-колонках серии «Станция» и телевизорах «ТВ Станция» — заработала передовая модель искусственного интеллекта, разработанная компанией. Ранее воспользоваться этой моделью могли только подписчики платной опции «Алиса Плюс».

Качество ответов голосового ИИ-помощника «Алиса» на умных устройствах «Яндекса» повысилось — они стали точнее и подробнее, особенно в таких областях, как кинематограф, игры, путешествия и бытовые задачи. За последний год это крупнейшее обновление модели ИИ на устройствах «Яндекса». Положительные результаты перемен показали замеры с использованием методов слепого сравнения — новая модель в 60 % случаев отвечает лучше, чем предыдущая. ИИ качественнее понимает суть задаваемых вопросов и чаще с первого же раза даёт исчерпывающий ответ.

По результатам сравнения было установлено, что пользователи обновлённой модели ИИ стали переспрашивать «Алису» на 9,9 % случаев реже. Длина ответов выросла в среднем на 37 %, то есть они стали более подробными. Голосовой помощник с ИИ научился лучше объяснять сложные вещи, подбирая понятные пользователю аналогии — в одном из примеров она пояснила разницу между моделями ИИ большого и малого размера.

Более качественно новая модель стала удерживать контекст беседы и учитывать большее число деталей, например, при ответе на вопросы со множеством условий. Например, если взрослые предпочитают фильмы в жанре артхауса, ребёнок переживает при резких сценах, а тратить на кино более трёх часов семья не хочет, «Алиса» подберёт варианты и распишет их преимущества. Пользователи передовой ИИ-модели стали благодарить «Алису» чаще на 10 %, а диалоги с ней увеличились в среднем на 8,8 %.

«Яндекс» использует разные языковые модели в интерфейсе чат-бота и в умных устройствах — под вторые нейросети приходится дополнительно адаптировать. Но голосовой ассистент должен оставаться одинаково полезным на всех платформах: пользователи чат-бота привыкли решать с ним уже не самые простые задачи, отметили в «Яндексе» — того же уровня взаимодействия компания хочет достичь и в умных устройствах.