В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны

На фоне проблем со связью и мобильным интернетом в Москве и некоторых других городах России, в столице с 6 по 10 марта оборот бытовых радиостанций вырос на 27 %, пейджеров — на 73 %, стационарных телефонов — на четверть, пишет BFM.ru со ссылкой на статистику маркетплейса Wildberries.

Эксперты связывают это с тем, что бизнес и рядовые пользователи запасаются устройствами впрок из-за продолжающихся блокировок интернета и мобильной связи.

Как отметил Роман Ромачёв, генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно», инфраструктуры для пейджеров в столице фактически нет. Развернуть её сейчас несложно, но есть свои ограничения: в условиях городской застройки передать сигнал из Москвы в Подмосковье будет проблематично. Да и с рациями тоже есть сложности. Любительский радиодиапазон открыт для всех, но переговоры пользователей тоже будут известны всем. «Если сейчас тысяча человек одновременно в каком-то микрорайоне Москвы будет общаться, то получится хаос, зашумление», — отметил эксперт.

Минцифры ещё в 2023 году прекратило лицензировать пейджинговую связь в России как устаревшую и полностью замещённую сотовой связью. Вместе с тем пейджинговая связь всё ещё используется там, где сотовая связь недоступна или перегружена, — в медицине, атомной отрасли, экстренных и специальных службах, на транспорте.

Как отметил Андрей Блинов, аналитик ICT-Online.ru, «пейджинговая связь основывается на технологиях радиосвязи, и будет ли она работать, когда отключат мобильную связь, — это ещё вопрос».

Вместе с тем роста продаж Wi-Fi-роутеров за последние дни не наблюдалось. По всей видимости, их раскупили заранее — по данным Wildberries, в прошлом году их продажи выросли на 70 %.

В условиях проблем с мобильным интернетом приложения, такие как «Яндекс Такси», начали предлагать москвичам заказ машины по телефону за наличные. Число заказов по телефону заметно выросло, и перевозчикам приходится выводить на линию больше диспетчеров, сообщила Елена Климова, руководитель направления «Заказы» «Такси Ритм».

Также среди москвичей вырос спрос на бумажные дорожные карты и многостраничные атласы. За несколько мартовских дней их продажи взлетели почти на 50 %, рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».