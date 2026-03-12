Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... В последние дни в Москве взлетел спрос н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны

На фоне проблем со связью и мобильным интернетом в Москве и некоторых других городах России, в столице с 6 по 10 марта оборот бытовых радиостанций вырос на 27 %, пейджеров — на 73 %, стационарных телефонов — на четверть, пишет BFM.ru со ссылкой на статистику маркетплейса Wildberries.

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Эксперты связывают это с тем, что бизнес и рядовые пользователи запасаются устройствами впрок из-за продолжающихся блокировок интернета и мобильной связи.

Как отметил Роман Ромачёв, генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно», инфраструктуры для пейджеров в столице фактически нет. Развернуть её сейчас несложно, но есть свои ограничения: в условиях городской застройки передать сигнал из Москвы в Подмосковье будет проблематично. Да и с рациями тоже есть сложности. Любительский радиодиапазон открыт для всех, но переговоры пользователей тоже будут известны всем. «Если сейчас тысяча человек одновременно в каком-то микрорайоне Москвы будет общаться, то получится хаос, зашумление», — отметил эксперт.

Минцифры ещё в 2023 году прекратило лицензировать пейджинговую связь в России как устаревшую и полностью замещённую сотовой связью. Вместе с тем пейджинговая связь всё ещё используется там, где сотовая связь недоступна или перегружена, — в медицине, атомной отрасли, экстренных и специальных службах, на транспорте.

Как отметил Андрей Блинов, аналитик ICT-Online.ru, «пейджинговая связь основывается на технологиях радиосвязи, и будет ли она работать, когда отключат мобильную связь, — это ещё вопрос».

Вместе с тем роста продаж Wi-Fi-роутеров за последние дни не наблюдалось. По всей видимости, их раскупили заранее — по данным Wildberries, в прошлом году их продажи выросли на 70 %.

В условиях проблем с мобильным интернетом приложения, такие как «Яндекс Такси», начали предлагать москвичам заказ машины по телефону за наличные. Число заказов по телефону заметно выросло, и перевозчикам приходится выводить на линию больше диспетчеров, сообщила Елена Климова, руководитель направления «Заказы» «Такси Ритм».

Также среди москвичей вырос спрос на бумажные дорожные карты и многостраничные атласы. За несколько мартовских дней их продажи взлетели почти на 50 %, рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Москве уже почти неделю сбоит мобильный интернет — внятных объяснений никто не даёт
В Москве и других городах частично отключились мобильный интернет и связь — операторы разводят руками
Минцифры пообещало, что 5G заработает в России уже в этом году — но главная проблема так и не решена
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч
Интерфейс складного iPhone будет напоминать Apple iPad
Складной смартфон Oppo Find N6 распаковали на камеру и кратко обозрели в преддверии анонса 17 марта
Теги: мобильная связь, мобильный интернет, сбой
мобильная связь, мобильный интернет, сбой
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 43 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
JBL представила беспроводные наушники с автономностью до 80 часов — полноразмерные Live 780NC и накладные Live 680NC 8 мин.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 4 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 8 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.