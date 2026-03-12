Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Разработчики Heroes of Might & Magic...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen устроили презентацию обновлённой со времён первого показа фракции «Подземелье» (Dungeon) из тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Источник изображений: Unfrozen

Источник изображений: Unfrozen

Напомним, авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era демонстрировали «Подземелье» на исходе 2024 года, но как признаются теперь, тогда ещё были в процессе внесения корректировок на основе пользовательских отзывов.

С тех пор прошло больше года, и разработчики намерены показать все внесённые улучшения в одном видео. Представленный 10-минутный ролик позволит оценить обновлённую визуальную составляющую и игровые механики «Подземелья».

«Присоединяйтесь к нам и станьте свидетелями танца мечей ониксовых танцовщиц, посетите оживлённые улицы Подземелья и насладитесь полётом драконов на заднем плане!» — призвали разработчики.

В ролике показали обновлённый замок фракции, доступных героев, переработанные характеристики, умения и эстетику юнитов, а также около 30 секунд непосредственного игрового процесса за «Подземелье».

Переработанные юниты третьего уровня

Переработанные юниты третьего уровня

Пользователи в комментариях остались довольны улучшениями «Подземелья», обновлённым интерфейсом и фоновой музыкой, но отметили, что простор для совершенствования остаётся.

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era стартует в Steam до конца 2026 года. В январе к разработке игры присоединился Джон Ван Канегем (Jon Van Caneghem) — основатель New World Computing и «отец» франшизы Might & Magic.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Олдскульная стратегия Crown of Greed в духе Majesty позволит почувствовать себя королём — новый трейлер и дата выхода в Steam
«Выглядит всё лучше и лучше»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era порадовали фанатов демонстрацией обновлённого «Некрополя»
К созданию Heroes of Might & Magic: Olden Era присоединился «отец» серии Might & Magic — он не работал над «Героями» больше 20 лет
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала
«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже
Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, dark horse, стратегия
heroes of might & magic: olden era, unfrozen, dark horse, стратегия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 31 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 3 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 7 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.
«Яндекс» заверила, что её умные колонки никогда не взламывали удалённо 9 ч.