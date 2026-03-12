Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen устроили презентацию обновлённой со времён первого показа фракции «Подземелье» (Dungeon) из тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Напомним, авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era демонстрировали «Подземелье» на исходе 2024 года, но как признаются теперь, тогда ещё были в процессе внесения корректировок на основе пользовательских отзывов.

С тех пор прошло больше года, и разработчики намерены показать все внесённые улучшения в одном видео. Представленный 10-минутный ролик позволит оценить обновлённую визуальную составляющую и игровые механики «Подземелья».

«Присоединяйтесь к нам и станьте свидетелями танца мечей ониксовых танцовщиц, посетите оживлённые улицы Подземелья и насладитесь полётом драконов на заднем плане!» — призвали разработчики.

В ролике показали обновлённый замок фракции, доступных героев, переработанные характеристики, умения и эстетику юнитов, а также около 30 секунд непосредственного игрового процесса за «Подземелье».

Пользователи в комментариях остались довольны улучшениями «Подземелья», обновлённым интерфейсом и фоновой музыкой, но отметили, что простор для совершенствования остаётся.

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era стартует в Steam до конца 2026 года. В январе к разработке игры присоединился Джон Ван Канегем (Jon Van Caneghem) — основатель New World Computing и «отец» франшизы Might & Magic.