«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen представили геймплейный трейлер ещё одной фракции, которая появится в будущей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Ролик Heroes of Might & Magic: Olden Era с новыми кадрами игрового процесса (видео прикреплено ниже) растянулся на четыре с половиной минуты и посвящён фракции «Подземелья» (Dungeon).

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era продемонстрировали столицу «Подземелья», её героев и юнитов — от троглодитов, минотавров, тёмных эльфов и минотавров до гидр, медуз и драконов.

Стоит отметить, что ролик содержит не всех юнитов «Подземелья» — боец третьего ранга оказался «чересчур скромным», чтобы показаться на видео. Кроме того, ряд элементов (например, музыка) не являются финальными.

Несмотря на шероховатости (чёрный дракон выглядит фиолетовым, окаменевшие юниты продолжают двигаться), фанаты остались впечатлены демонстрацией. «Выглядит великолепно», — считает slaice2220.

«Подземелье» стало второй фракцией из Heroes of Might & Magic: Olden Era, удостоившейся трейлера. Первой в конце октября была «Некрополь» (Necropolis) с её нежитью и вампирами (см. ролик выше).

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era стартует во втором квартале 2025 года на PC (Steam). На запуске будут все основные механики, первый акт кампании, генератор случайных карт и никакого Ubisoft Connect.