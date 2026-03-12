Сегодня 13 марта 2026
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения

Google объявила о внедрении в свои «Карты» функции «Спроси карту» на основе Gemini, а также обновлённой «иммерсивной навигации», которая добавит в приложение 3D-вид, подробную информацию о дорогах, естественные голосовые подсказки и множество других возможностей.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Новая функция «Спроси карту» позволяет пользователям задавать сложные вопросы из реальной жизни, используя естественный язык, например: «У меня разряжается телефон, где я могу его зарядить, не стоя в длинной очереди за кофе?» или «Есть ли сегодня вечером общественный теннисный корт с освещением, где я могу поиграть?»

По мнению Google, эта функция также может использоваться для быстрого планирования поездок. Запрос пользователя может выглядеть так: «Я направляюсь в Гранд-Каньон, Подкову и Коралловые дюны, есть ли какие-нибудь рекомендуемые остановки по пути?» Приложение предоставит подробные пояснения, примерное время прибытия и советы от реальных людей, например, как найти скрытую тропу или получить бесплатный входной билет.

«Спроси карту» предоставляет персонализированные ответы, опираясь на предпочтения владельца и информацию о посещённых им ранее местах или объектах, которые он искал или сохранил в своей учётной записи. Новая функция уже доступна пользователям в США и Индии для Android и iOS. В ближайшее время ожидается её появление и на настольных компьютерах.

«Иммерсивная навигация» предлагает 3D-вид, отражающий близлежащие здания, эстакады и рельеф местности, аналогично Apple Maps. Приложение также будет выделять детали дороги, такие как полосы движения, пешеходные переходы, светофоры и знаки остановки. В дополнение к визуальным изменениям, «Карты» получили больше функций, призванных помочь водителям лучше ориентироваться на дороге. Теперь «Карты» предоставляют водителям более широкий обзор маршрута благодаря интеллектуальному масштабированию и «прозрачным» зданиям, позволяя заранее подготовиться к сложным поворотам и перестроениям.

Голосовые подсказки стали более естественными. «Карты Google» теперь будет объяснять преимущества альтернативных маршрутов, таких как более длинная поездка с меньшим количеством пробок или более быстрая поездка с платным участком. Приложение также будет оповещать о проблемах на маршруте в режиме реального времени, таких как дорожные работы и аварии. Эти функции будут использовать данные из сообществ «Карты Google» и Waze.

Перед отправлением в пункт назначения, пользователь сможет предварительно просмотреть его и окрестности с помощью изображений Street View и получить рекомендации по парковке. По мере приближения «Карты» будут выделять вход в здание, ближайшие парковки и сторону улицы, на которой следует находиться.

«Наша команда поставила перед собой цель переосмыслить процесс вождения, чтобы исключить догадки во время поездок, — заявила вице-президент «Карт Google» Мириам Дэниел (Miriam Daniel). — Иммерсивная навигация — это полная трансформация процесса навигации. Она включает в себя обновлённый визуальный дизайн, актуальную информацию из реального мира, предоставляемую в нужный момент, и более интуитивно понятные указания».

«Иммерсивная навигация» начинает развёртываться для пользователей в США сегодня и в ближайшие месяцы должна стать доступна на соответствующих устройствах iOS и Android, а также на CarPlay, Android Auto и автомобилях со встроенными приложениями Google.

В конце прошлого года Google интегрировала Gemini в свои «Карты». ИИ-помощник рассказывает новости, предоставляет информацию о местах вдоль маршрута и умеет добавлять события в календарь. При просмотре Street View помощник Gemini используется для улучшения навигационных указаний и получения информации о близлежащих достопримечательностях вместо простого указания расстояний до них.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google карты, функции, иммерсивные карты, искусственный интеллект, gemini
