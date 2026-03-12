Сегодня 13 марта 2026
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad

Apple выпустила системные обновления безопасности для старых iPhone и iPad, которые больше не поддерживаются последними версиями iOS и iPadOS. В примечаниях к выпуску размещено стандартное сообщение: «Это обновление содержит важные исправления безопасности и рекомендуется для вашего iPhone». Компания подтвердила, что одним из важнейших исправлений является устранение уязвимости перед эксплойтом Coruna.

Выпущенные Apple обновления затрагивают следующие версии операционных систем:

  • iOS 16.7.15
  • iOS 15.8.7
  • iPadOS 16.7.15
  • iPadOS 15.8.7

Обновление доступно для следующих устройств: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (1-го поколения), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad (5-го поколения), iPad Pro (9,7 дюйма), iPad Pro (12,9 дюйма) (1-го поколения) и iPad mini 4.

Недавно Google и iVerify опубликовали отчёт о хакерских инструментах, используемых для взлома iPhone под управлением iOS с версии 13 по версию 17.2.1. Хотя пока неясно, связаны ли сегодняшние обновления с уязвимостями, упомянутыми в этом отчёте, пользователям стоит проверить наличие обновлений для своего устройства Apple.

Источник:

Теги: apple iphone, apple ipad, ios, ipad os, обновление, исправление
