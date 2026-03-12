Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия В Steam открылся ранний доступ Solasta 2...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр

Разработчики из французской студии Tactical Adventures при поддержке издателя Kepler Interactive сообщили о выходе в ранний доступ своей фэнтезийной тактической ролевой игры Solasta 2 — сиквела Solasta: Crown of the Magister.

Источник изображений: Tactical Adventures

Источник изображений: Tactical Adventures

Ранний доступ Solasta 2 проходит эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam — с учётом 10-процентной скидки (продлится до 26 марта) стоимость игры в российском сегменте составляет 1394 рубля.

Релиз Solasta 2 в раннем доступе Steam сопровождался насыщенным геймплейным трейлером с демонстрацией основных особенностей проекта и тизером грядущих сюжетных событий.

По сюжету после уничтожения сораков в финале Solasta: Crown of the Magister прошло несколько десятков лет, и над миром нависла новая угроза — древняя ведьма Шадвин, представляющая смертельную опасность для всех.

Игрокам предстоит собрать отряд из четырёх искателей приключений и отправиться на далёкий континент Неокос, чтобы разобраться с семейным наследием, искупить свои грехи и остановить Шадвин.

На старте раннего доступа Solasta 2 предлагает вдохновлённый настольными RPG геймплей, первый акт истории (10−15 часов), шесть классов и 13 подклассов, четыре наследия на выбор, полностью озвученные диалоги и перевод на русский.

Полноценный релиз Solasta 2 ожидается примерно через год. По пути к версии 1.0 игра получит новые классы, наследия, мировые события, мультиплеер и прочий контент (см. план разработчиков ниже).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики Clair Obscur: Expedition раскрыли главный секрет производства игры — они почти не писали собственный код
Культовая российская тактика «Операция Silent Storm» спустя 23 года после релиза начала новую жизнь — Nival открыла исходный код игры
«Поэзия от мира пошаговых тактик»: научно-фантастическая стратегия Menace стартовала в раннем доступе Steam с «очень положительными» отзывами
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты»
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков
Теги: solasta 2, tactical adventures, kepler interactive, ролевая игра, тактика
solasta 2, tactical adventures, kepler interactive, ролевая игра, тактика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 31 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 3 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 7 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.
«Яндекс» заверила, что её умные колонки никогда не взламывали удалённо 9 ч.