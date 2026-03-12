В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр

Разработчики из французской студии Tactical Adventures при поддержке издателя Kepler Interactive сообщили о выходе в ранний доступ своей фэнтезийной тактической ролевой игры Solasta 2 — сиквела Solasta: Crown of the Magister.

Ранний доступ Solasta 2 проходит эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam — с учётом 10-процентной скидки (продлится до 26 марта) стоимость игры в российском сегменте составляет 1394 рубля.

Релиз Solasta 2 в раннем доступе Steam сопровождался насыщенным геймплейным трейлером с демонстрацией основных особенностей проекта и тизером грядущих сюжетных событий.

По сюжету после уничтожения сораков в финале Solasta: Crown of the Magister прошло несколько десятков лет, и над миром нависла новая угроза — древняя ведьма Шадвин, представляющая смертельную опасность для всех.

Игрокам предстоит собрать отряд из четырёх искателей приключений и отправиться на далёкий континент Неокос, чтобы разобраться с семейным наследием, искупить свои грехи и остановить Шадвин.

На старте раннего доступа Solasta 2 предлагает вдохновлённый настольными RPG геймплей, первый акт истории (10−15 часов), шесть классов и 13 подклассов, четыре наследия на выбор, полностью озвученные диалоги и перевод на русский.

Полноценный релиз Solasta 2 ожидается примерно через год. По пути к версии 1.0 игра получит новые классы, наследия, мировые события, мультиплеер и прочий контент (см. план разработчиков ниже).