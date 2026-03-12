V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами

Компания V-Color выпустит одноканальные комплекты оперативной памяти Manta DDR5 XSky и Manta DDR5 Xfinity, в состав которых будут входить один настоящий модуль ОЗУ и один муляж. При этом оба компонента будут оснащены RGB-подсветкой. Компания позиционирует эту идею для игровых сборок на базе AMD Ryzen, где пользователи могут захотеть перейти на DDR5 сейчас и добавить больше памяти позже, когда она подешевеет.

Очевидно, что такой способ оснащения ПК не является оптимальным. Если процессор поддерживает двуканальный режим памяти, но при этом в системе используется одноканальная память, то только из-за этого можно терять до 20 % производительности. Однако в условиях дефицита памяти и значительно выросших на этом фоне цен на модули ОЗУ такие предложения от V-Color могут найти спрос.

V-Color выпустит одноканальные модули памяти Manta DDR5 XSky DDR5-6400 объёмом 16 Гбайт и Manta DDR5 Xfinity DDR5-6400 объёмом 24 Гбайт. Оба комплекта будут содержать один настоящий модуль памяти и один муляж.

Компания также демонстрирует более экстремальные варианты этой идеи, включая конфигурации с одним реальным модулем памяти и тремя модулями-муляжами. Другими словами, таким комплектом можно заполнить все четыре слота DIMM, но работать будет только один модуль.

V-Color описывает свой продукт как более гибкий способ перехода на платформу DDR5, особенно для пользователей Ryzen, желающих снизить первоначальные затраты и упростить процесс апгрейда. Компания особо упоминает такие чипы, как Ryzen 7 7800X3D и более новые модели X3D, утверждая, что использование одного модуля в качестве отправной точки «может быть целесообразным для игровых систем».