Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... V-Color выпустит антикризисные комплекты...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами

Компания V-Color выпустит одноканальные комплекты оперативной памяти Manta DDR5 XSky и Manta DDR5 Xfinity, в состав которых будут входить один настоящий модуль ОЗУ и один муляж. При этом оба компонента будут оснащены RGB-подсветкой. Компания позиционирует эту идею для игровых сборок на базе AMD Ryzen, где пользователи могут захотеть перейти на DDR5 сейчас и добавить больше памяти позже, когда она подешевеет.

Источник изображений: V-Color

Источник изображений: V-Color

Очевидно, что такой способ оснащения ПК не является оптимальным. Если процессор поддерживает двуканальный режим памяти, но при этом в системе используется одноканальная память, то только из-за этого можно терять до 20 % производительности. Однако в условиях дефицита памяти и значительно выросших на этом фоне цен на модули ОЗУ такие предложения от V-Color могут найти спрос.

V-Color выпустит одноканальные модули памяти Manta DDR5 XSky DDR5-6400 объёмом 16 Гбайт и Manta DDR5 Xfinity DDR5-6400 объёмом 24 Гбайт. Оба комплекта будут содержать один настоящий модуль памяти и один муляж.

Компания также демонстрирует более экстремальные варианты этой идеи, включая конфигурации с одним реальным модулем памяти и тремя модулями-муляжами. Другими словами, таким комплектом можно заполнить все четыре слота DIMM, но работать будет только один модуль.

V-Color описывает свой продукт как более гибкий способ перехода на платформу DDR5, особенно для пользователей Ryzen, желающих снизить первоначальные затраты и упростить процесс апгрейда. Компания особо упоминает такие чипы, как Ryzen 7 7800X3D и более новые модели X3D, утверждая, что использование одного модуля в качестве отправной точки «может быть целесообразным для игровых систем».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
256 Гбайт памяти в Mini-ITX — ASRock наделила поддержкой CQDIMM DDR5-7400 плату Z890I Nova WiFi R2.0
На охоту за недорогими модулями DDR5 вышли боты, управляемые спекулянтами
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung
Память может не подешеветь ещё несколько лет, предупредили участники рынка
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца
Теги: v-color, ddr5, оперативная память
v-color, ddr5, оперативная память
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 43 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
JBL представила беспроводные наушники с автономностью до 80 часов — полноразмерные Live 780NC и накладные Live 680NC 8 мин.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 4 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 8 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.