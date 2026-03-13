«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief

Инди-разработчик Доминик Джон (Dominick John) под вывеской Starhelm Studios на шоу Future Games Show: Spring Showcase 2026 показал новый трейлер своего олдскульного нелинейного стелс-экшена Project Shadowglass.

Игрокам в Project Shadowglass достанется роль вора, которому поручают добыть древние артефакты. Днём нужно планировать операции, покупать инструменты, прокачивать мастерскую и добывать информацию, а ночью устраивать ограбления.

Представленный на Future Games Show: Spring Showcase 2026 новый геймплейный трейлер Project Shadowglass длится полторы минуты и демонстрирует как дневной, так и ночной игровой процесс.

При свете дня протагонист гуляет по оживлённым улицам города, общается с NPC и проводит время в таверне, а под покровом ночи прячется в тени, прыгает по крышам, устраняет источники света, оглушает стражников и скрывается от погони.

Project Shadowglass позиционируется как наследник классических симуляторов погружения (immersive sim), включая Thief, и это заметно. В трейлере герой тушит факел и заставляет стражника поскользнуться с помощью разного типа стрел.

Судя по комментариям, игроки соскучились по такому геймплею. «Мечтал о такой игре больше 20 лет. Впервые с подросткового возраста испытываю столь сильное предвкушение новой игры», — дождался PassDaMethod.

Ранний доступ Project Shadowglass стартует в 2027 году эксклюзивно на ПК (Steam), а до конца 2026-го игра получит публичную демоверсию. На данный момент проект поддерживает только английский язык.